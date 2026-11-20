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Απίστευτο γεγονός αποκάλυψε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζοσέ Πεσέιρο για εν ενεργεία ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και την Εθνική Νιγηρίας.
Η γυναίκα του Πορτογάλου τεχνικού πλήρωσε το εισιτήριο του Μπρούνο Ονιεμαέτσι για να ταξιδέψει, όπως δήλωσε ο Ίβηρας στην A Bola ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο των Νιγηριανών τη διετία 2022-2024.
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