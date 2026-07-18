Ένα κομμάτι από την χρυσή ιστορία του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου άλλαξε χέρια για εκατομμύρια. Η φανέλα που φόρεσε ο Πελέ στον τελικό του Μουντιάλ το 1958 πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα υόρκη έναντι 4,9εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

Πρόκειται για την φανέλα με την οποία ο 17χρονος τότε Πελέ συστήθηκε σε όλο τον κόσμο. Στον τελικό απέναντι στην Σουηδία, ο νεαρός Βραζιλιάνος σημείωσε δύο γκολ στη νίκη της «Σελεσάο» με 5-2 και βοήθησε την χώρα του να κατακτήσει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

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