Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 23χρονο μοτοσικλετιστή. Η μοιραία σύγκρουση εκτυλίχθηκε στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, όταν η μοτοσικλέτα του νεαρού συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο σε διασταύρωση της περιοχής. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα ο άτυχος αναβάτης να εκτιναχθεί από το όχημά του και να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν μοιραίες, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που εξετάζουν οι αρχές, ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν στον παράδρομο και εισήλθε στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη έχοντας πράσινο φανάρι. Την ίδια στιγμή, όμως, και ο 23χρονος μοτοσικλετιστής διέσχιζε κάθετα τη διασταύρωση κινούμενος επί της οδού Λαγκαδά, επίσης με πράσινο σηματοδότη, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο οι δύο κατευθύνσεις έχουν ταυτόχρονη ροή. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία εμπλοκή των δύο οχημάτων τελούν υπό πλήρη διερεύνηση.

Στο σημείο της τραγωδίας βρισκόταν ήδη τυχαία μια μονάδα του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση άλλου συμβάντος, γεγονός που επέτρεψε στους διασώστες να παρέμβουν ακαριαία, μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου προχώρησε άμεσα σε διασωλήνωση του βαριά τραυματισμένου νεαρού και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.

Όσον αφορά τον 25χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη αρχικά στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή των αρχών, μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος αλκοτέστ στον οποίο υποβλήθηκε αμέσως μετά το δυστύχημα ήταν αρνητικός, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, την οποία σχηματίζει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.