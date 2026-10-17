Ο Σάσα Βεζένκοφ βγήκε ξανά μπροστά, έβαλε τη σφραγίδα του στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Μπαρτσελόνα (105-100), στη Βαρκελώνη, και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την δεύτερη διαβολοβδόμαδα της Euroleague, έφυγαν από την Ισπανία με το 2/2, ανέβασαν το σερί τους στο 5-1 και… έπιασαν κορυφή, μετά τη νίκη τους απέναντι στους Καταλανούς.

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