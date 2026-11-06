Μια διαφορετική προσέγγιση στη σχέση της ομάδας με τον κόσμο της επιχειρούν στον Ολυμπιακό μέσα από το νέο τηλεοπτικό τους σποτ, το οποίο έχει ως κεντρικό σύνθημα: «Να το πάμε αλλιώς;».

Από τις γειτονιές του Πειραιά μέχρι την κατακόκκινη εξέδρα, το νέο διαφημιστικό ταξιδεύει στην καρδιά της «ερυθρόλευκης» ταυτότητας, αναδεικνύοντας το πάθος, την υπερηφάνεια και τον ισχυρό δεσμό που ενώνει την ομάδα με τους φιλάθλους της.

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