Τα καλύτερα video games του 2019

Του Παύλου Κρούστη



Ήρθε η ώρα για τον απολογισμό του 2019 μέσα από το πρίσμα του gaming. Μια χρονιά που πραγματοποίησε τα όνειρα πολλών από εμάς, μέσα από την αναβίωση κυκλοφοριών του παρελθόντος, αλλά και αλλαγή νοοτροπίας, καθώς φαίνεται για πολλά franchises, που ως τώρα δεν είχαν παρουσιάσει και τα καλύτερα δείγματα.



Η παρούσα γενιά πλησιάζει στο τέλος της και ως είθισται οι κυκλοφορίες αραιώνουν, γεννώντας όμως τίτλους που πατούν καλύτερα στα πόδια τους και χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του hardware με ακόμη πιο αποδοτικό τρόπο. Δεν ήταν λίγες οι φορές φέτος που μας έπεσαν τα σαγόνια με αυτά που βλέπαμε και παίζαμε.



Παρ' όλα αυτά, η χρονιά ήταν ελαφρώς περίεργη. Είχαμε καιρό να δούμε κάποιο έτος με όχι και τόσο... ξεκάθαρο νικητή. Δεν βγήκε κάποιο Red Dead Redemption ή God of War, που θα κερδίσει με άνεση την εύνοια των κριτικών, αλλά και των gamers. Κάποιοι αναμενόμενοι τίτλοι δεν απέδωσαν τα μέγιστα, ενώ είχαμε σημαντικές αναβολές για την επόμενη χρονιά, αφήνοντας στην ουσία, τρύπες στο πρόγραμμα των κυκλοφοριών, με το καλοκαίρι να ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στην Nintendo και το πρώτο εξάμηνο να αποδυναμώνεται περίπου από το Πάσχα και μετά.







Άξιο αναφοράς είναι το σερί ποιοτικών μηνιαίων κυκλοφοριών για το Nintendo Switch, το οποίο είχε την καλύτερη χρονιά του ως τώρα. Από πλευράς Microsoft έχουμε την επέλαση του Game Pass, που φαίνεται να παίρνει τα ηνία σε ένα κομμάτι που αναμένεται να εξελιχθεί μέσα στα επόμενα χρόνια και τη Sony, που ενώ κατάφερε να κυκλοφορήσει και πάλι "το Παιχνίδι της Χρονιάς", σύμφωνα με τον αριθμό των βραβείων που απέσπασε από παγκόσμια Μέσα το Death Stranding, δεν πέτυχε πλήρως με τις δυο μεγάλες της αποκλειστικότητες για φέτος, αφού και το Days Gone, αλλά και το ίδιο το Death Stranding του Hideo Kojima ήταν ένα σκαλί κάτω σε σχέση με τα αναμενόμενα. Άξιο απορίας είναι ότι η εταιρεία φέτος φαίνεται να παράτησε τελείως τα PlayLink παιχνίδια, που ενώ είχαν τη δυναμική, δεν προωθήθηκαν σωστά, αλλά και το PlayStation VR δεν έκανε εξίσου δυνατή χρονιά με πέρυσι, αφού βασίστηκε κυρίως στο Blood & Truth, το οποίο βέβαια δικαίως αποτελεί ακόμα ένα διαμάντι του περιφερειακού headset.



Φτάνοντας λοιπόν στην ουσία, καταλήγουμε ότι είδαμε μια χρονιά, λιγότερο γεμάτη από... "10άρια", αλλά φουλ στα "8άρια"... στο περίπου. Θα ήταν αδικία όμως να μην αναφέρουμε και τις υπόλοιπες (εκτός της χρυσής 10άδας) κυκλοφορίες, που κατάφεραν να κάνουν πιο πλούσια την gaming χρονιά.



Παρακάτω θα βρείτε μερικά παιχνίδια του 2019, που παρότι δεν μπήκαν στο top 10, αξίζουν την προσοχή σας:



Αφού ρίξατε μια ματιά στα παραπάνω, ας δούμε την καλύτερη 10άδα της χρονιάς:





10) Luigi's Mansion 3 (Διαβάστε εδώ το review)





Η Nintendo έκανε μία από τις καλύτερες χρονιές της και απόδειξη αυτού είναι μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια του Nintendo Switch, που κυκλοφόρησαν φέτος, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται τα: Astral Chain, The Legend of Zelda: Link's Awakening και Fire Emblem: Three Houses.



Το Luigi's Mansion 3 είναι ένα ισχυρό κράμα από action και adventure στοιχεία, με ωραίες μάχες και ευφάνταστα bosses, ενώ και οι γρίφοι του θα σας ικανοποιήσουν ακόμα και αν μερικές φορές δεν είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνετε. Με το co-op στοιχείο και το multiplayer να ανεβάζουν την διασκέδαση και την διάρκεια στα ύψη, τα όποια μικροπροβλήματα διαθέτει, δεν είναι ικανά να του στερήσουν το χαρακτηρισμό του καλύτερου Luigi παιχνιδιού και ενός από τα καλύτερα Mario-based παιχνίδια.



9) Mortal Kombat 11 (Διαβάστε εδώ το review)





Το Mortal Kombat 11 παραμένει ο βασιλιάς και επιστρέφει πιο αιματηρό και ταυτόχρονα πιο όμορφο από ποτέ με τη NetherRealm να μας δίνει απλόχερα ένα αψεγάδιαστο και τεχνικά άρτιο παιχνίδι, κάνοντας Fatality στον ανταγωνισμό.



Είναι ο πιο ολοκληρωμένος fighting τίτλος για αυτή τη γενιά και αναμφίβολα το καλύτερο της σειράς, παρά τη μικρή αμαρτία του με τις τυχαίες ανταμοιβές και τα Konsumables. Αποτελεί το νέο πρότυπο fighting παιχνιδιού.



8) Control (Διαβάστε εδώ το review)





Το Control, όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό, ξέροντας το παρελθόν της εταιρείας, είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της Remedy. Παρόλο που βασίζεται πολύ στο σενάριο, το gameplay δεν παραμερίζεται καθόλου, και είναι εξαιρετικό σε κάθε του πτυχή. Η εξερεύνηση επωφελείται πολύ από το metroidvania στοιχείο, και οι μάχες είναι εκθαμβωτικές, χαοτικές και πολύ διασκεδαστικές. Το gameplay είναι πολύ ισορροπημένο και μπορεί να το απολαύσει κάθε παίκτης, όπως κι αν θέλει να παίξει. Το σενάριο και η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι ασύγκριτου επιπέδου• παίρνουν τα καλύτερα στοιχεία της ιστορίας της Remedy, και τα «δένουν» σε ένα εντυπωσιακό σύνολο.



Αν έχετε ισχυρό PC, Xbox One X ή PS4 Pro, μην χάσετε αυτό το διαμάντι με τίποτα. Mιλάμε για το καλύτερο παιχνίδι της Remedy -κάτι που λέει πολλά- και για έναν από τους πιο δυνατούς τίτλους της χρονιάς.



7) Gears 5 (Διαβάστε εδώ το review)







Κοιτάζοντας το πακέτο του Gears 5 στο σύνολό του, είναι μία πρόταση που δεν κάνει εκπτώσεις, και θα ικανοποιήσει κάθε λάτρη των third-person shooters, είτε προτιμά single-player εμπειρίες, είτε multiplayer. To Gears 5 είναι ανανεωμένο και πιο φιλόδοξο από ποτέ, το περιεχόμενό του είναι πλούσιο, το gameplay καθολικά υπέροχο, τα γραφικά εντυπωσιακά, και τα νέα χαρακτηριστικά που προσπαθούν να ανανεώσουν το franchise πετυχαίνουν σε γενικές γραμμές. Μία από τις πιο εμβληματικές σειρές δράσης έκανε την επιστροφή της, και «θερίζει».



6) Call of Duty: Modern Warfare (Διαβάστε εδώ το review)







Tο νέο Call of Duty επιστρέφει στις ρίζες του, παραθέτοντας ένα συγκλονιστικό campaign, εφάμιλλης ποιότητας με τα original Modern Warfare, καθώς και multiplayer modes για κάθε γούστο. Παράλληλα, η νέα μηχανή γραφικών μάς αφήνει άφωνους, δίνοντας μια μικρή γεύση από next-gen. Παρότι υποκύπτει σε κλισέ και σε μιμητισμούς, αποσκοπώντας στη συσχέτιση με την επιτυχία των προκατόχων του, καταφέρνει να δώσει νέα υπόσταση σε γνώριμα themes και να συγκαλύψει τις όποιες αστοχίες του, αξιοποιώντας την αποστομωτική του αρτιότητα ως παιχνίδι.



5) Sekiro: Shadows Die Twice (Διαβάστε εδώ το review)







Το Sekiro θα σας τρίξει τα δόντια, θα σας κολλήσει στον τοίχο, θα σας πατήσει κάτω και θα σας πετσοκόψει, αμέτρητες φορές. Όμως, ο χρόνος που θα περάσετε μαζί του, δεν είναι σε καμία περίπτωση χαμένος και ποτέ δεν δίνει αυτήν την αίσθηση. Μόλις το τελειώσετε, θα ανυπομονείτε να παίξετε κι άλλο, σε NG+, κατάλληλα πλεόν εφοδιασμένοι για να αντιμετωπίσετε τις διάφορες προκλήσεις. Η FromSoftware έπαιξε με τις προσδοκίες μας και διαφοροποίησε την προσέγγισή της αρκετά, ώστε το νέο της παιχνίδι να είναι κάτι πραγματικά καινούριο, για τα δεδομένα της. Σαφέστατα, έχει δανειστεί στοιχεία από Dark Souls, Tenchu και αρκετά άλλα, όμως, τελικά, δεν μοιάζει πολύ με κανένα από αυτά. Μπορεί να μην προκαλεί το δέος που νιώσαμε στο Dark Souls το πρώτο και στο Bloodborne, όμως είναι ένα εξαίσιο παιχνίδι, πολύ έξυπνα δομημένο, τρομακτικό, απελπιστικό και διασκεδαστικό ταυτόχρονα.



Είναι το Sekiro: Shadows Die Twice, είναι γνώριμο αλλά μη οικείο, παλιό αλλά καινούριο, προσιτό αλλά πανδύσκολο και καθόλα εκπληκτικό. Θα σας διαλύσει και θα το λατρέψετε.



4) Death Stranding (Διαβάστε εδώ το review)





Δεν είναι το αρτιότερο παιχνίδι σε κάθε πτυχή, έχει πολλές ατέλειες, όμως είναι το πιο αξιομνημόνευτο και εκείνο που θα χαρακτηρίσει το 2019. Tο επίτευγμα είναι τεράστιο και κοιτάει πολύ μακριά προς τη σωστή κατεύθυνση.



Πρώτη φορά ένα τόσο mainstream παιχνίδι δεν είναι καν mainstream στη δομή του και παρουσιάζει έντονα καλλιτεχνική προσέγγιση, ανοίγοντας πολλές προοπτικές για πειραματισμούς με το μέσο. Θα κλάψετε, θα βαρεθείτε, θα πονέσετε, θα χαμογελάσετε, θα νιώσετε υπαρξιακό βάρος και η εμπειρία θα σας μείνει αξέχαστη. Το Death Stranding είναι μια γιορτή· εορτασμός του gaming, της ιστορίας του, της ανθρωπότητας, της επικοινωνίας και της αγάπης, της ζωής και του θανάτου.



3) Star Wars Jedi: Fallen Order (Διαβάστε εδώ το review)





Τελικά, το Star Wars Jedi: Fallen Order πέτυχε. Είναι ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό και καλοσχεδιασμένο παιχνίδι δράσης – περιπέτειας, με υπέροχες, απαιτητικές μάχες και χορταστική εξερεύνηση. Κατάφερε να πάρει στοιχεία από πολλά παιχνίδια και να τα ενώσει με τρόπο που πλέον να έχει δική του ταυτότητα και να μην μοιάζει με αντιγραφή κανενός. Όλοι μηχανισμοί λειτουργούν και δένουν μεταξύ τους άψογα.



Σε κανένα άλλο παιχνίδι δεν θα μπείτε περισσότερο στον ρόλο ενός Jedi.



2) Disco Elysium (Διαβάστε εδώ το review)





Το Disco Elysium κερδίζει επάξια μια θέση στο πάνθεον των isometric RPGs και προτείνεται ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να βιώσει μια σουρεαλιστική και βαθιά προσωπική ιστορία.



1) Resident Evil 2 (Διαβάστε εδώ το review)







Το Resident Evil 2 του 2019 είναι το απόλυτο remake. Είναι φτιαγμένο με προσοχή και φροντίδα, ξυπνώντας αναμνήσεις εικοσαετίας και προσφέροντάς νέες που θα μας μείνουν χαραγμένες. Η Capcom μας υπενθυμίζει γιατί το Resident Evil franchise έχει καθιερωθεί δικαίως ως μια από τις σπουδαιότερες σειρές παιχνιδιών και μας προσκαλεί πίσω στο κλασικό, αγνό survival horror. Η Raccoon City σας περιμένει.