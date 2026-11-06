Η ταχύτητα της σύνδεσης στο σπίτι ή στην επιχείρηση επηρεάζει όλο και περισσότερες καθημερινές λειτουργίες: από την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση μέχρι το streaming και τη χρήση εφαρμογών στο cloud. Σε αυτό το πλαίσιο, η Telekom προχωρά σε δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων για συνδρομητές Telekom Fiber, χωρίς μεταβολή στο μηνιαίο πάγιο.

Η αναβάθμιση διαμορφώνει τα προγράμματα ως εξής:

Από 50 Mbps σε 100 Mbps

Από 100 ή 200 Mbps σε 300 Mbps

Από 300 Mbps σε 500 Mbps

Από 500 Mbps σε 1 Gbps

Τι σημαίνει στην καθημερινή χρήση

Η υψηλότερη ταχύτητα μπορεί να διευκολύνει τη χρήση πολλών συσκευών ταυτόχρονα, όπως όταν κάποια μέλη ενός νοικοκυριού παρακολουθούν περιεχόμενο online, ενώ άλλα εργάζονται ή παρακολουθούν μαθήματα από απόσταση. Μπορεί, επίσης, να επιταχύνει τη μεταφορά μεγάλων αρχείων και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών που βασίζονται σε σύνδεση υψηλής ταχύτητας.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις, η γρήγορη μεταφορά δεδομένων και η πρόσβαση σε cloud εφαρμογές υποστηρίζουν καθημερινές εργασίες και συνεργασία από διαφορετικά σημεία. Η αναβάθμιση των ταχυτήτων αποκτά έτσι πρακτική σημασία τόσο για την οικιακή χρήση όσο και για την επαγγελματική δραστηριότητα.

Η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρηση (FTTH) αποτελεί τη βάση αυτών των υψηλότερων ταχυτήτων. Η Telekom διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα και συνεχίζει να επεκτείνει την κάλυψή του. Έως το τέλος του 2026, εκτιμάται ότι θα καλύπτει περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να φτάσει τα 4,6 εκατομμύρια έως το 2030 — περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας.

Η νέα καμπάνια της Telekom αναδεικνύει τη σχέση του δικτύου με τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν καθημερινά. Οι συνδρομητές δίνουν ζωή στο μεγαλύτερο δίκτυο Fiber της χώρας και η Telekom συνεχίζει να το εξελίσσει, με στόχο να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, ώστε να μπορούν να ζουν ακόμη περισσότερα.

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη χάρη στα δίκτυα Telekom

Η συνεχής ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς σταθερής και κινητής και η διάθεση ολοένα υψηλότερων ταχυτήτων συμβάλλουν στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή ψηφιακό χάρτη.

Στα δίκτυα FTTH η πρόοδος της χώρας σε ετήσια βάση, τόσο στην ποσοστιαία αύξηση της κάλυψης όσο και στην ποσοστιαία αύξηση των συνδρομητών, είναι η υψηλότερη στην ΕΕ (Fibre Council Europe, European FTTH/B Market Panorama 2026, dataas of Sept.2025). Η σημαντική βελτίωση των ταχυτήτων στη σταθερή αποτυπώθηκε και στο SpeedtestGlobalIndex της Ookla, με την Ελλάδα να κερδίζει έως και 24 θέσεις και να φτάνει στην 72η θέση παγκοσμίως στο fixedbroadband τον Ιανουάριο 2026.

Αντίστοιχα, στην κινητή, το δίκτυο 5G SA της Teleκom, το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο και το πλέον αναπτυγμένο στην Ελλάδα, επέτρεψε στη χώρα να βρεθεί στην 1η θέση σε ταχύτητα στην Ευρώπη και στην 4η στον κόσμο σύμφωνα με την OOKLA (https://www.ookla.com/articles/5g-sa-2026).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Telekom προχωρά σε δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων. Η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρηση (Fiber To The Home – FTTH) αποτελεί τη βάση αυτών των υψηλότερων ταχυτήτων.