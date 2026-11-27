Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, μια νεαρή γυναίκα στην επαρχία ΚουαΖούλου-Νατάλ της Νότιας Αφρικής, γνωστή στην επιστημονική βιβλιογραφία ως CAP256, μολύνθηκε από τον ιό HIV, που προκαλεί το AIDS.

Συμμετέχοντας σε μια μακροχρόνια μελέτη παρακολούθησης νέων λοιμώξεων, ανέπτυξε στα επόμενα χρόνια μια εξαιρετικά ισχυρή ανοσολογική απόκριση: παρότι δεν μπορούσε να ελέγξει τον ιό χωρίς φαρμακευτική αγωγή, τα αντισώματα που παρήγαγε ο οργανισμός της αναγνωρίζονται ως μερικά από τα ισχυρότερα που έχουν εντοπιστεί ποτέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του επιστημονικού περιοδικού Nature, οι επιστήμονες εκτιμούν πλέον πως μιμούμενοι βασικά χαρακτηριστικά της λοίμωξης της CAP256 μπορούν να εκπαιδεύσουν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να παράγει εξίσου ισχυρά αντισώματα, ικανά να μπλοκάρουν ένα ευρύ φάσμα στελεχών του HIV. «Βλέπουμε πλέον έναν σαφή δρόμο προς ένα αποτελεσματικό εμβόλιο», δηλώνει στο Nature ο Μαρκ Φάινμπεργκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για το Εμβόλιο κατά του AIDS (IAVI) στη Νέα Υόρκη.

Φέτος, αρκετές ερευνητικές ομάδες παρουσίασαν στρατηγικές εμβολιασμού που προκαλούν σε πιθήκους την παραγωγή ευρέως εξουδετερωτικών αντισωμάτων (bnAbs), μορίων που αναστέλλουν πλήρως τη λοίμωξη προτού ξεκινήσει, επίτευγμα που ο ιολόγος Ρόγκερ Σάντερς (Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου Άμστερνταμ) χαρακτηρίζει «πολύ σημαντικό ορόσημο», ενώ στους ανθρώπους χορηγούμενα συστατικά παρόμοιων εμβολίων παράγουν ήδη πρόδρομες μορφές αυτών των αντισωμάτων.

Από τις δεκαετίες αποτυχιών στη στρατηγική εκπαίδευσης των Β κυττάρων

Η προσπάθεια ανάπτυξης εμβολίου κατά του HIV σημαδεύτηκε από δεκαετίες αποτυχιών, καθώς ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα σε εκατομμύρια ταυτόχρονα στελέχη. Οι αρχικές προσεγγίσεις από τη δεκαετία του 1980, βασισμένες στην επιφανειακή πρωτεΐνη envelope (πρωτεΐνη-φάκελος), κατά το πρότυπο του εμβολίου της ηπατίτιδας Β, ή στην ενεργοποίηση «φονικών» Τ κυττάρων, απέτυχαν, καθώς οι ερευνητές κινούνταν «στα τυφλά» χωρίς να γνωρίζουν τη μετρήσιμη ανοσολογική υπογραφή της προστασίας.

Η εικόνα άλλαξε μετά τον εντοπισμό των πρώτων bnAbs τη δεκαετία του 1990, από τις ομάδες των Μπάρτον και Χέρμαν Κάτινγκερ και την ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης σπάνιων Β κυττάρων τη δεκαετία του 2000. Όπως εξηγεί η ιολόγος Πένι Μουρ (Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων Νότιας Αφρικής και Πανεπιστήμιο Witwatersrand), η οποία ανέλυσε το αίμα της CAP256, τα bnAbs αναπτύσσονται σταδιακά μέσα από ένα παρατεταμένο «παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι» ανάμεσα στον μεταλλασσόμενο ιό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Για να μιμηθούν αυτή τη διαδικασία, γνωστή ως ωρίμανση συγγένειας, οι επιστήμονες χορηγούν:

Αρχικό ανοσογόνο «προετοιμασίας» (priming immunogen): Ενεργοποιεί τα πιο ικανά ή «ταλαντούχα» Β κύτταρα, όπως τα περιγράφει ο Σάντερς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η τροποποιημένη πρωτεΐνη φακέλου της CAP256 (από τους ιολόγους Τζορτζ Σο και Μπεατρίς Χαν στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια) και το ανοσογόνο eOD-GT8 (σε πρωτεϊνική ή mRNA μορφή, από την ομάδα του Γουίλιαμ Σιφ στο Scripps Research και τη Moderna Therapeutics), το οποίο οδήγησε σχεδόν όλους τους συμμετέχοντες μικρών κλινικών δοκιμών στην παραγωγή «πρόδρομων bnAbs» και βρίσκεται πλέον σε κλινική δοκιμή στη Νότια Αφρική.

Επόμενες και αναμνηστικές δόσεις: Χορηγούνται διαφορετικές εκδοχές πρωτεϊνών ώστε να «διαμορφώσουν» και να «τελειοποιήσουν» τα αντισώματα, προσδίδοντάς τους τις απαραίτητες μεταλλάξεις για ευρεία εξουδετέρωση.

Τα επιστημονικά εμπόδια και οι περικοπές στη χρηματοδότηση των ΗΠΑ

Παρά τη σημαντική πρόοδο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η επιτυχία δεν είναι ακόμη δεδομένη και παραμένουν σοβαρές προκλήσεις: