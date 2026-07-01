Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Στο Grand Prix της Αυστρίας που έγινε την περασμένη Κυριακή νικητής αναδείχθηκε ο George Russell χάρη στη στρατηγική δύο στάσεων. Ο οδηγός της Mercedes πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από τον Max Verstappen, με τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull να καταφέρνει -έστω και δύσκολα- να κρατήσει πίσω του, στην τρίτη θέση, τον Kimi Antonelli. Ο Ιταλός παρ’ όλα αυτά διατηρεί την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο αγώνας στο Spielberg διεξήχθη υπό συνθήκες ακραίας ζέστης. Οι θερμοκρασίες στο Red Bull Ring έφτασαν τους 36°C, ενώ η επιφάνεια της πίστας ήταν στους 55°C κατά την εκκίνηση του Grand Prix. Την παραμονή του αγώνα, η ταχύτερη στρατηγική προβλεπόταν να είναι αυτή των δύο στάσεων, κάτι που αποδείχθηκε και στην πράξη. Μόνο οι Charles Leclerc, Lewis Hamilton και Pierre Gasly επέλεξαν μια προσέγγιση τριών στάσεων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί σταμάτησαν δύο φορές.

Τώρα το σκηνικό αλλάζει. Στις 5 Ιουλίου ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Αγγλία. Το Silverstone είναι μια ιστορική πίστα και θεωρείται ότι είναι μια από τις πιο γρήγορες πίστες του πρωταθλήματος. Έχει μήκος 5,891 km και οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 52 γύρους. Το Silverstone ευνοεί μονοθέσια με υψηλή αεροδυναμική απόδοση και σταθερότητα στις γρήγορες καμπές. Οι διάσημες στροφές Maggotts–Becketts–Chapel αποτελούν από τα πιο απαιτητικά κομμάτια του ημερολογίου.

Να επιστρέψουμε για λίγο στην Αυστρία όπου εξαιρετικά αποτελέσματα απέσπασαν οι ομάδες των Oracle Red Bull Racing και Visa Cash App Racing Bulls, καθώς και τα τέσσερα μονοθέσια που τροφοδοτούνται από την μονάδα ισχύος της Red Bull Ford Powertrains τερμάτισαν μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Στην πίστα που βρίσκεται στους λόφους της Στυρίας στην Αυστρία, στην έδρα της Red Bull, η ζέστη ταλαιπώρησε οδηγούς και μηχανικούς. Έγιναν και κάποια λάθη. Όπως για παράδειγμα η επαφή με τις μπαριέρες στο Q3 ήταν εξ αιτίας της απώλειας πρόσφυσης στο μονοθέσιο του Verstappen. Το μονοθέσιο «τραυματίσθηκε» στα πίσω αεροδυναμικά στοιχεία και ο Ολλανδός αναγκάστηκε να εκκινήσει από την πέμπτη θέση του grid. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως, ο Max Verstappen εντυπωσίασε, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της προσωρινής κατάταξης μέσα στους τρεις πρώτους γύρους, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον αγώνα κατακτώντας την δεύτερη θέση αλλά και το βραβείο του «Οδηγού της Ημέρας».

Ο ομόσταβλός του Isack Hadjar, εκκινώντας από την όγδοη θέση, τερμάτισε τον αγώνα έκτος, δίνοντας με επιτυχία πολλές μάχες με τους αντιπάλους του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Oracle Red Bull Racing έφτασε στην Αυστρία με ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο μονοθέσιό της, με τους δύο οδηγούς της ομάδας να μεγιστοποιούν τις δυνατότητές του.

Με τη σειρά τους, ο Liam Lawson της ομάδας Visa Cash App Racing Bulls απέσπασε την ένατη θέση τόσο στις Κατατακτήριες όσο και στον αγώνα, ενώ ο Arvid Lindblad εκκίνησε και ολοκλήρωσε τον Grand Prix Αυστρίας στην δέκατη θέση. Με τις επιδόσεις της αυτές, η ομάδα σημείωσε έναν ακόμη «διπλό τερματισμό» στους βαθμούς, ενώ και τα τέσσερα μονοθέσια με την μονάδα ισχύος της Red Bull Ford Powertrains κατάφεραν στην Αυστρία να βαθμολογηθούν.

Ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Racing, δήλωσε: «Το Σαββατοκύριακο στην Αυστρία ήταν εξαιρετικό για τη συνεργασία Red Bull Ford Powertrains. Το να τερματίσουν και τα τέσσερα μονοθέσια που τροφοδοτούνται από την μονάδα ισχύος της Red Bull Ford Powertrains στην πρώτη δεκάδα για δύο συνεχόμενους αγώνες αντικατοπτρίζει τη δυναμική αυτού που χτίζουμε μαζί. Ο Max έδειξε την κλάση που χαρακτηρίζει έναν πρωταθλητή. Μετά από ένα δύσκολο Σάββατο, το να ανακάμψει και να κατακτήσει τη δεύτερη θέση είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Όλα αυτά δεν αποτελούν παρά το προϊόν της απίστευτης δουλειάς που γίνεται σε ολόκληρο το πρόγραμμα Red Bull Ford Powertrains. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να βλέπουμε αυτή την προσπάθεια να μεταφράζεται σε υψηλές επιδόσεις μέσα στην έδρα της Red Bull».

Στην Αγγλία πολλά θα κριθούν. Ο Kimi Antonelli που έχει στο σύνολο 171 βαθμούς και έχει μια διαφορά 40 βαθμών από τον ομόσταυλό του George Russell (131) θα προσπαθήσει να ανοίξει την ψαλίδα. Αντίθετα ο Russell θα επιχειρήσει να την μειώσει. Σε απόσταση αναπνοής από τον Russell βρίσκεται με 125 βαθμούς ο Lewis Hamilton. Στη βαθμολογία ακολουθούν Oscar Piastri (80), Lando Norris (79), Charles Leclerc (79) , Max Verstappen (73), Isack Hadjar (42), Pierre Gasly (41) και τη δεκάδα κλείνει ο Liam Lawson (30).

Εντέκατος είναι ο Oliver Bearman (18), 12ος ο Franco Colapinto (16), 13ος ο Arvid Lindblad (14), 14ος ο Carlos Sainz Jr.(6), 15ος ο Alexander Albon (5), 16ος ο Esteban Ocon (3), 17ος ο Gabriel Bortoleto (2) και 18ος ο Fernando Alonso με 1 βαθμό. Ακολουθούν με κανένα βαθμό οι Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Sergio Pérez και Lance Stroll.