Θυμάστε την εποχή που ένα σπασμένο φανάρι στο αυτοκίνητο ήταν μια σχετικά απλή και οικονομική επισκευή; Συνήθως αρκούσε η αγορά ενός ανταλλακτικού ή, στην πιο απλή περίπτωση, η αντικατάσταση μιας λάμπας. Σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά, καθώς σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα, ένα εμπρός φανάρι μπορεί να κοστίζει εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ευρώ, ενώ σε ορισμένα πολυτελή μοντέλα η τιμή του πλησιάζει το κόστος ενός μικρού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Και δεν πρόκειται απλώς για υπερβολή των αντιπροσωπειών. Τα φώτα των σύγχρονων αυτοκινήτων έχουν εξελιχθεί σε ιδιαίτερα σύνθετα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία αναλαμβάνουν πολύ περισσότερες λειτουργίες από το να φωτίζουν τον δρόμο. Η τεχνολογία LED, τα Matrix LED, οι προσαρμοζόμενες δέσμες φωτισμού και τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου έχουν βελτιώσει σημαντικά την ορατότητα και την ασφάλεια, αλλά έχουν δημιουργήσει έναν νέο πονοκέφαλο για τους ιδιοκτήτες όταν έρθει η ώρα της επισκευής.

Ένα φανάρι μπορεί να κοστίζει πάνω από 6.000 ευρώ

Τα στοιχεία από το τεχνικό κέντρο της Allianz στη Γερμανία αποτυπώνουν ξεκάθαρα την αύξηση του κόστους. Η μέση τιμή ενός εμπρός φαναριού ήταν 708 ευρώ το 2015, ενώ το 2025 είχε φτάσει τα 1.251 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 77% μέσα σε μόλις δέκα χρόνια.

Γιατί τα σύγχρονα φανάρια είναι τόσο ακριβά;

Στα παλαιότερα αυτοκίνητα, το φανάρι αποτελούνταν κυρίως από έναν ανακλαστήρα, ένα κρύσταλλο και μία ή περισσότερες αντικαταστάσιμες λάμπες. Αν καιγόταν η λάμπα, η επισκευή ήταν συνήθως απλή. Σήμερα, ένα σύγχρονο φωτιστικό σώμα LED μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές μονάδες LED, φακούς προβολής, ηλεκτρονικές πλακέτες, μονάδες ελέγχου, συστήματα ψύξης και μικρούς ηλεκτρικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη δέσμη φωτισμού. Σε αρκετές περιπτώσεις, όλα αυτά βρίσκονται ενσωματωμένα μέσα σε ένα ενιαίο, σφραγισμένο περίβλημα. Αυτό σημαίνει ότι αν παρουσιάσει βλάβη ένα επιμέρους εξάρτημα, δεν είναι πάντοτε δυνατό να αντικατασταθεί μόνο αυτό. Ο κατασκευαστής μπορεί να προβλέπει την αλλαγή ολόκληρου του φωτιστικού σώματος, ακόμη κι αν το μεγαλύτερο μέρος του εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Τα Matrix LED ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό

Η τεχνολογία Matrix LED είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο έχει αλλάξει ο ρόλος των φαναριών. Αντί να φωτίζουν απλώς τον δρόμο με μια σταθερή δέσμη, χρησιμοποιούν πολλαπλά στοιχεία LED που ελέγχονται ξεχωριστά. Έτσι, το αυτοκίνητο μπορεί να διατηρεί αναμμένη τη μεγάλη σκάλα, σβήνοντας ή περιορίζοντας επιλεκτικά συγκεκριμένα τμήματα της φωτεινής δέσμης όταν εντοπίζει άλλα οχήματα. Με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός διατηρεί καλύτερη ορατότητα, χωρίς να τυφλώνει τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Τα προσαρμοζόμενα φώτα μπορούν επίσης να αλλάζουν κατεύθυνση ανάλογα με τη γωνία του τιμονιού, την ταχύτητα και τις συνθήκες κίνησης. Πρόκειται για συστήματα που χρειάζονται αισθητήρες, ηλεκτρονικά και μηχανισμούς ελέγχου, αυξάνοντας τόσο την πολυπλοκότητα όσο και το κόστος των ανταλλακτικών.

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Και όσο πιο εξελιγμένη είναι η τεχνολογία, τόσο δυσκολότερη μπορεί να γίνει η επισκευή της, ενώ επιπλέον, μετά την τοποθέτηση του καινούργιου φωτιστικού σώματος μπορεί να χρειάζεται ηλεκτρονική παραμετροποίηση, σύνδεση με τα συστήματα του αυτοκινήτου και ειδική διαδικασία ρύθμισης ή βαθμονόμησης.

Η τεχνολογία βελτιώνει την ασφάλεια, αλλά ακριβαίνει τις επισκευές

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την τσέπη του ιδιοκτήτη. Όσο αυξάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, τόσο μεγαλώνει και η επιβάρυνση για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ μια μικρή ζημιά μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογα υψηλό κόστος επισκευής. Η Thatcham Research, ένας οργανισμός που ασχολείται με την ασφάλεια και την επισκευή οχημάτων, έχει επισημάνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ένα καινούργιο φανάρι μπορεί να αντιστοιχεί ακόμη και στο 8% της αρχικής αξίας του αυτοκινήτου. Παράλληλα, ζητά να ενισχυθούν οι δυνατότητες επισκευής επιμέρους εξαρτημάτων, αντί να αντικαθίσταται κάθε φορά ολόκληρο το φωτιστικό σώμα.