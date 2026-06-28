Οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ προκαλούν μεγάλα και επικίνδυνα κύματα στις θάλασσες της χώρας και δημιουργούν απαιτητικές συνθήκες για ψαράδες και όχι μόνο.

Ιδιοκτήτης σκάφους κατέγραψε με κάμερα τις δύσκολες συνθήκες, τις οποίες πέρασε με το φουσκωτό του στην Άνδρο λόγω των μελτεμιών.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Στα πλάνα φαίνεται πως το σκάφος δέχεται αλλεπάλληλα «χτυπήματα» από τη θάλασσα με το κατάστρωμα να βρέχεται συνεχώς από αφρούς και νερά.

Ακόμη, καταγράφεται, ότι η ορατότητα μέσα στη θάλασσα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, δυσκολεύοντας το έργο του χειριστή του σκάφους.