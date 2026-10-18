Τρία άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Χαλκιδικής, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 20 και 21 ετών, αλβανικής καταγωγής, καθώς και έναν 22χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, στην περιοχή των Νέων Μουδανιών.

Τι εντοπίστηκε στην κατοχή τους

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, στην κατοχή των τριών ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 10,21 γραμμαρίων, καθώς και έξι συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 4,46 γραμμαρίων.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ακόμη τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.055 ευρώ.

Κατασχέθηκαν αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, δεσμεύθηκαν επίσης ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητα των συλληφθέντων.

Σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Πηγή: thestival