«Χτυπούσε» αυτοκίνητα σε όλη την Αθήνα και συνελήφθη στην Ομόνοια. Ο 55χρονος Αλγερινός κινείτο με ένα «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο σε διάφορες περιοχές.

Όταν εντόπιζε κάποιο όχημα που του «γυάλιζε» στο μάτι, δεν έχανε χρόνο. Τα παραβίαζε, αφαιρούσε ότι πολύτιμο αντικείμενο έβρισκε και διέφευγε, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ιδιοκτητών.

Όμως δεν είχε υπολογίσει τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού που είχαν καταλήξει στην ταυτότητα του και τον αναζητούσαν.

Τελικά, τον εντόπισαν στην περιοχή της Ομόνοιας ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, «από έρευνα στην κατοχή και στην οικία του 55χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.450 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και το «επιχειρησιακό» όχημα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις κλοπών σε Λαγονήσι, Μοσχάτο, Χαλάνδρι, Αιγάλεω και Πειραιά».

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατ΄εξακολούθηση, κατ΄επάγγελμα και κατά συναυτουργία από σταθμευμένα οχήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.