Χωρίς την καθιερωμένη εθιμοτυπική τελετή αποχαιρετισμού στο Προεδρικό Μέγαρο αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία της στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά την αιφνίδια αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της Daily Mail.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι, υπό κανονικές συνθήκες, ένας απερχόμενος Αμερικανός πρέσβης πραγματοποιεί εθιμοτυπικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών πριν εγκαταλείψει τη χώρα. Στην περίπτωση της Γκιλφόιλ, ωστόσο, η διαδικασία αυτή φέρεται να μην ακολουθείται λόγω του τρόπου με τον οποίο τερματίστηκε η θητεία της.

Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Πηγή της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα ανέφερε στη Daily Mail ότι το πρωτόκολλο προβλέπει συνήθως αποχαιρετιστήριες επισκέψεις προς την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία.

Όπως δήλωσε:

«Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι για κάθε απερχόμενο πρέσβη πραγματοποιείται εθιμοτυπική επίσκεψη στον αρχηγό του κράτους, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, εξαιτίας της ξαφνικής απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ, «δεν θα της επιτραπεί να αποχαιρετήσει».

Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένη επίσημη «επίσκεψη πρωτοκόλλου» για την απερχόμενη πρέσβειρα.

Η εκτίμηση ότι μπορεί να επιχειρήσει να εμφανιστεί η ίδια

Το δημοσίευμα μεταφέρει και μία ιδιαίτερα αιχμηρή εκτίμηση ανώτερου συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η συγκεκριμένη ανώνυμη πηγή υποστήριξε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η Γκιλφόιλ να επιχειρήσει η ίδια να εξασφαλίσει μία επίσημη αποχαιρετιστήρια συνάντηση.

«Είναι τόσο θρασύς χαρακτήρας που κανείς δεν αποκλείει να εμφανιστεί έτσι κι αλλιώς για να προσπαθήσει να επιβάλει έναν μεγαλοπρεπή αποχαιρετισμό», φέρεται να είπε ο σύμβουλος.

Πρόκειται, πάντως, για προσωπική εκτίμηση ανώνυμης πηγής που επικαλείται η Daily Mail και όχι για επίσημη θέση της ελληνικής Προεδρίας.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο βίαιη απομάκρυνση»

Ακόμη πιο έντονο είναι το κλίμα που περιγράφουν στην εφημερίδα εργαζόμενοι της αμερικανικής πρεσβείας.

Ένα από τα μακροβιότερα στελέχη της διπλωματικής αποστολής χαρακτήρισε τον τρόπο αποχώρησης της Γκιλφόιλ «πρωτοφανή», λέγοντας:

«Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο βίαιη αποκεφάλιση της αποστολής. Συνήθως τέτοιες απομακρύνσεις γίνονται αθόρυβα. Αυτή ήταν απότομη».

Άλλη πηγή της πρεσβείας υποστήριξε ότι μεταξύ εργαζομένων δεν επικρατούσε έκπληξη αλλά περισσότερο ανακούφιση, ασκώντας σκληρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο, κατά τον ισχυρισμό της, η Γκιλφόιλ συμπεριφερόταν στο προσωπικό και συνεργαζόταν με τους έμπειρους διπλωμάτες της αποστολής.

Οι προσωπικοί αυτοί χαρακτηρισμοί προέρχονται από ανώνυμα στελέχη που μίλησαν στη Daily Mail και δεν συνιστούν επίσημη αξιολόγηση της αμερικανικής πρεσβείας.

Η αποχώρηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου

Η Γκιλφόιλ ανακοίνωσε την παραίτησή της την Τρίτη, αφού ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι της είχε ζητηθεί να αποχωρήσει από τη θέση.

Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων γύρω από τη συμπεριφορά και τις οικονομικές συναλλαγές της, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα διάβαζε για την πρέσβειρα. Η ίδια αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη και έχει δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί «σθεναρά» το όνομα και την υπόληψή της.

Η υπόθεση των 100.000 δολαρίων

Στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων βρίσκεται καταγγελία σύμφωνα με την οποία η Γκιλφόιλ φέρεται, πριν από την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία, να ζήτησε από τον υποστηρικτή του Τραμπ Έρικ Ντίτερς να καλύψει λογαριασμό της American Express ύψους 100.000 δολαρίων.

Δημοσιεύματα της Wall Street Journal συνέδεσαν το αίτημα με συζητήσεις για πιθανή πρόσβαση ή βοήθεια από στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Η πλευρά της Γκιλφόιλ έχει απορρίψει τις κατηγορίες και έχει αμφισβητήσει την ερμηνεία και την αυθεντικότητα μέρους του υλικού που δημοσιοποιήθηκε.

Το περιστατικό με τον απλήρωτο λογαριασμό

Η Daily Mail έχει αναφερθεί επίσης σε ξεχωριστό περιστατικό σχετικά με λογαριασμό σε χώρο εστίασης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λίγο πριν από επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διερευνήσουν εάν μπορούσε να αποσυρθεί από το διαδίκτυο δημοσίευμα της Daily Mail για τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Όταν της ζητήθηκε από την υπηρεσία να παρουσιάσει απόδειξη ότι είχε πληρώσει προσωπικά το ποσό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προσκομίστηκε σχετικό παραστατικό. Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα υποστήριξαν ότι ο λογαριασμός είχε τελικά αποσταλεί στην αμερικανική πρεσβεία.

Έρευνα του επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η Daily Mail αναφέρει ακόμη, επικαλούμενη πέντε πηγές, ότι το Office of Inspector General του State Department εξετάζει καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Μεταξύ των ζητημάτων που φέρονται να βρίσκονται υπό εξέταση είναι πιθανή κακή χρήση πόρων, μη εγκεκριμένες μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα, αποδοχή δώρων και η σχέση της διπλωματικής αποστολής με ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους κλάδους της ενέργειας και των κατασκευών.

Η ύπαρξη έρευνας δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες έχουν αποδειχθεί, ενώ η Γκιλφόιλ τις έχει αρνηθεί.

Και καταγγελία για 250.000 δολάρια για Mercedes G-Wagon

Σε άλλο ρεπορτάζ της, η Daily Mail υποστήριξε ότι το 2025, πριν αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της στην Αθήνα, η Γκιλφόιλ φέρεται να προσέγγισε εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες ζητώντας βοήθεια ύψους 250.000 δολαρίων για την αποπληρωμή δανείου που συνδεόταν με πολυτελή Mercedes G-Wagon.

Τέσσερις ελληνικές και αμερικανικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα υποστήριξαν ότι το αίτημα έγινε, αλλά ότι τελικά τα χρήματα δεν καταβλήθηκαν. Η Γκιλφόιλ έχει απορρίψει συνολικά τις καταγγελίες περί οικονομικών ατασθαλιών.

«Δεν έχω κανέναν που να μπορώ να εμπιστευτώ εδώ»

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ της, η Daily Mail είχε περιγράψει επίσης το κλίμα στο εσωτερικό της αμερικανικής αποστολής τις τελευταίες ημέρες πριν από την παραίτηση.

Σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας, η Γκιλφόιλ φέρεται να είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της και να περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου στην επίσημη κατοικία του πρέσβη στην Αθήνα.

Σε τηλεφωνικές συνομιλίες με επαφές της στις ΗΠΑ φέρεται, κατά το ίδιο δημοσίευμα, να είχε πει:

«Δεν έχω κανέναν που να μπορώ να εμπιστευτώ εδώ».

Οι φόβοι στην Ουάσιγκτον για την επόμενη κίνησή της

Η Daily Mail έχει προχωρήσει και σε ακόμη έναν ισχυρισμό, επικαλούμενη πρόσωπα από το περιβάλλον του Τραμπ: ότι ορισμένοι σύμβουλοί του προσπάθησαν παρασκηνιακά να διατηρήσουν τη Γκιλφόιλ στη θέση της, φοβούμενοι πως μία οργισμένη επιστροφή της στις ΗΠΑ θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην οικογένεια Τραμπ.

Οι ίδιες ανώνυμες πηγές ισχυρίστηκαν ότι η Γκιλφόιλ διατηρούσε προσωπικές σημειώσεις από τα χρόνια που βρισκόταν στον στενό κύκλο της οικογένειας, τις οποίες αποκαλούσαν ανεπίσημα «The Devil Wears MAGA». Δεν έχει παρουσιαστεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το περιεχόμενο ή ακόμη και για την ύπαρξη ενός τέτοιου αρχείου.

Η ίδια αρνείται τις καταγγελίες

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον της και ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί τη φήμη της.

Σε δημόσια δήλωσή της χαρακτήρισε τη θητεία της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα «τιμή ζωής», υποστηρίζοντας ότι εργάστηκε για την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ και την προώθηση της ατζέντας της κυβέρνησης Τραμπ.

Έτσι, η απουσία της καθιερωμένης αποχαιρετιστήριας συνάντησης με την ελληνική πολιτειακή ηγεσία αποτελεί μόνο την τελευταία εξέλιξη σε μία υπόθεση που έχει πλέον μεταφερθεί από την Αθήνα στην Ουάσιγκτον, με τις καταγγελίες να παραμένουν υπό διερεύνηση και τη Γκιλφόιλ να τις αρνείται.