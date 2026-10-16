«Θα υπερασπιστώ σθεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά μου» έγραψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην ανακοίνωσή της, που με δημιουργική ασάφεια υπονοεί παραίτηση από την θέση της ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναφέροντας επί λέξει: «η θητεία μου ως πρέσβειρας μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της»).

Φήμες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού -που έφτασαν όμως να δημοσιευτούν στην Daily Mail και την Independent– λένε ότι αυτή ακριβώς η αποστροφή της Κίμπερλι έχει ένα κρυφό μήνυμα, με παραλήπτη στα υψηλά κλιμάκια του Λευκού Οίκου. Άλλωστε, ο τόνος του μηνύματός της σχετικά με όσα της καταμαρτυρούν για δωροληψίες μόνο συγκαταβατικός δεν είναι.

«Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα, της επί δεκαετίες προσφοράς μου στον δημόσιο βίο» γράφει η Κίμπερλι, δείχνοντας πόσο ενοχλημένη είναι με την τροπή που πήραν τα πράγματα αλλά και πόσο αποφασισμένη να βάλει «κόκκινες γραμμές» στα όρια της λογοδοσίας, του ελέγχου και του τρόπου που την έριξαν στο λάκκο των λεόντων οι μέχρι πρότινος πολιτικοί συνοδοιπόροι της.

Άλλωστε, ακόμη και ο τρόπος που αναφέρεται στον Τραμπ και τον Ρούμπιο, αγνοώντας επιδεικτικά τον αντιπρόεδρο Βανς, έχει ενδιαφέρον. «Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητα» γράφει ξερά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χωρίς κανένα άλλο… λιβάνισμα. Ο Βανς ήταν ο πρώτος που έσπευσε να δηλώσει δημόσια «προφανώς δεν μου αρέσει αυτό» αναφερόμενος σε όσα λέγονται και γράφονται για την Κίμπερλι.

Το «κρυφό ημερολόγιο» της Κίμπερλι

Όσο κι αν ο πρόεδρος Τραμπ δοκίμασε να φτιάξει μία… ασφαλή απόσταση από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λέγοντας πως δεν είναι μέλος της οικογένειάς του, στην πραγματικότητα η μέχρι πρότινος πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα βρέθηκε για χρόνια κοντά στον κρίσιμο πυρήνα ηγεσίας του κινήματος MAGA (Make America Great Again).

Η εξαετής σχέση της με τον γιο του Τραμπ, την έκανε ενήμερη για ιδιωτικές συνομιλίες βασικών προσωπικοτήτων του κινήματος, σύμφωνα με την Daily Mail.Το ζευγάρι χώρισε στα τέλη του 2024, περίπου την ίδια εποχή που ο πρεσβύτερος Τραμπ την όρισε πρέσβειρα της Ελλάδας, και ο Ντον Τζούνιορ έκτοτε παντρεύτηκε την κοσμική του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον.

Στην Ουάσιγκτον λοιπόν, κάποιοι ανησυχούν ότι η Κίμπερλι θα … απασφαλίσει και δεν θα διστάσει να βγάλει στη φόρα τους «σκελετούς από τις ντουλάπες» προκειμένου να διασώσει την υστεροφημία της. Μάλιστα, ανώνυμη πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει το εκρηκτικό περιεχόμενο του κρυφού ημερολογίου της, τώρα που «δεν έχει τίποτα να χάσει».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να έχει συγκεντρώσει ένα προσωπικό αρχείο με μυστικά, εσωτερικές αντιπαραθέσεις και παρασκηνιακές σχέσεις της οικογένειας Τραμπ, τα οποία κράτησε ως μυστικό ατού, σε περίπτωση που βρισκόταν σε μειονεκτική θέση.

Εξάλλου, ακόμη και λίγες ώρες πριν την ανακοίνωσή της μετά την αποπομπή, τους… χόρευε όλους στο ταψί, τηλεφωνώντας σε κυβερνητικά στελέχη και λέγοντας φανερά εκνευρισμένη: “Ξέρετε, ίσως και να μην παραιτηθώ”.

«Η Kimberly ξέρει πού είναι θαμμένα τα πτώματα»

Ενδεικτική της κατάστασης που διαμορφώνεται είναι η δήλωση αξιωματούχου στην Dailymail που είπε: «Το να την έχουμε πίσω στην Αμερική θα είναι εφιάλτης. Η Kimberly ξέρει πού είναι θαμμένα τα πτώματα. Ξέρει τους ανθρώπους, τα μυστικά, τους καβγάδες, τις σχέσεις. Κανείς δεν θέλει μια οργισμένη Kimberly πίσω. Ιδίως δε, τώρα που δεν έχει τίποτα να χάσει.»

Μερίδα του Τύπου στις ΗΠΑ που πρόσκειται στους Δημοκρατικούς «επενδύει πολιτικά» στην υπόθεση. Δεν δίστασαν μάλιστα να κυκλοφορήσουν και σλόγκαν που σχετίζεται με όσα ξέρει και πιθανόν να πει η Κίμπερλι, αποκαλύπτοντας σελίδες από το ημερολόγιο της ζωής της δίπλα στους Τραμπ. Τα σχετικά δημοσιεύματα έχουν τον περιπαικτικό τίτλο «Ο διάβολος φοράει… MAGA».





Οι απειλές και η αγωγή του Έρικ Ντίτερς

Ταυτόχρονα, ο Έρικ Ντίτερς, ο άνθρωπος που αποκάλυψε στην WSJ την υπόθεση με τα 100.000 δολάρια που ζητούσε η Κίμπερλι, προχώρησε χθες στην κατάθεση αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Ντίτερς ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του μια ηχογραφημένη συνομιλία διάρκειας 16 λεπτών από την Ελλάδα, το περιεχόμενο της οποίας χαρακτηρίζει ως «καταστροφικό». Μάλιστα, σε δημόσιες παρεμβάσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι οι αποκαλύψεις αυτές έχουν τη δυναμική να προκαλέσουν τριγμούς σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, όπως τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο ακόμη και για πιθανή «κατάρρευση» της κυβέρνησης.