Σε ποινή κάθειρξης 5 ετών καταδικάστηκε από το Δευτεροβάθμιο Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, πρώην υπαξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την υπεξαίρεση 300.000 λίτρων πετρελαίου από στρατιωτικό αγωγό σε αγροτική περιοχή του νομού.

Μαζί με τον πρώην στρατιωτικό καταδικάστηκαν ακόμη τέσσερις ιδιώτες. Συγκεκριμένα, στους δύο ηθικούς αυτουργούς επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 6 ετών στον καθένα, ενώ στους υπόλοιπους δύο επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 3 και 4 ετών.

Άφαντος ο βασικός κατηγορούμενος

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του -στην οποία αρνήθηκε κάθε εμπλοκή- ο πρώην στρατιωτικός αποχώρησε από την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθώς δεν παρίστατο κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, βρίσκεται πλέον υπό αναζήτηση από τις Αρχές προκειμένου να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το δικαστήριο έκρινε τους συνολικά πέντε κατηγορούμενους ένοχους για κακουργηματική κλοπή (τετελεσμένη και σε απόπειρα) σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και για ηθική αυτουργία, διατηρώντας τα ελαφρυντικά που τους είχαν αναγνωριστεί πρωτοδίκως. Παράλληλα, όλοι απαλλάχθηκαν από την κατηγορία της λαθρεμπορίας.

Όσον αφορά τις ποινές φυλάκισης των δύο ιδιωτών, η μία ανεστάλη επί τριετία, ενώ η δεύτερη μετατράπηκε σε χρηματική.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά 12 συνολικά περιστατικά (5 τετελεσμένες κλοπές καυσίμων αξίας άνω των 300.000 ευρώ και 7 απόπειρες) που σημειώθηκαν τη διετία 2013-2014.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της ομάδας ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2014, όταν ένα όχημα με τρέιλερ έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν φορτωμένο με εξειδικευμένα μηχανήματα, σωλήνες και εξαρτήματα άντλησης. Το σημείο του ατυχήματος βρισκόταν δίπλα σε φρεάτιο του στρατιωτικού αγωγού που έφερε εμφανή ίχνη παραβίασης.

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών οδήγησαν γρήγορα στον υπαξιωματικό, ο οποίος εκείνη την περίοδο υπηρετούσε σε μονάδα της Θεσσαλονίκης με αρμοδιότητα τη φύλαξη και την επιστασία του συγκεκριμένου αγωγού.

Οι ισχυρισμοί περί… χρυσοθηρίας

Κατά τις απολογίες τους, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Μάλιστα, ορισμένοι εκ των ιδιωτών ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος απλώς για να φωτογραφίσουν την περιοχή, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό χαμένου θησαυρού.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα είχαν επιβληθεί ποινές κάθειρξης 6 και 8 ετών, με την εκτέλεσή τους να έχει ανασταλεί υπό όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.