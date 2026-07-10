Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από τη μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, για την εξιχνίαση της επίθεσης που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη μίας γυναίκας και δύο ανδρών που φέρεται να εμπλέκονται άμεσα στην τρίτη και φονική εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου 2026 κατά της οικίας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μέσα από τα βίντεο από κάμερες στο σημείο της επίθεσης, από τα οποία ταυτοποιήθηκε το ζευγάρι των εμπρηστών, που έχει συλληφθεί και φαίνεται να κάνει κατόπτευση του χώρου ένα 24ωρο πριν τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη σήμερα στα Χανιά, φέρεται να ετοίμασε ταξίδι διαφυγής μόλις έμαθε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τότε ήταν που έφυγε από την Θεσσαλονίκη για να κρυφτεί στα Χανιά, όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα από την Αντιτρομοκρατική.

Ο 29χρονος που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη -σύμφωνα με πληροφορίες της Ζούγκλας- είναι ο άνθρωπος που φαινόταν στο βίντεο να τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό και μετά να απομακρύνεται.

Ο τρίτος άνθρωπος που έχει συλληφθεί είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, στην Θεσσαλονίκη όπου διέμενε το ζευγάρι των εμπρηστών και μάλιστα, κατευθύνθηκαν εκεί μετά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Πρόκειται για σπίτι στην οδό Σοφοκλέους, που βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Εκτιμάται ότι οι εμπρηστές είχαν κρυφτεί τις προηγούμενες μέρες εκεί και βγήκαν για να τοποθετήσουν τον μηχανισμό.

Γνώριμοι των Αρχών οι φυσικοί αυτουργοί

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης είναι πρόσωπα με καταγεγραμμένη δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο:

Η 26χρονη με καταγωγή από την Αθήνα αλλά μόνιμη διαμονή στη Θεσσαλονίκη, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για τη δράση της στον αναρχικό χώρο, ενώ είχε συλληφθεί στις 8 Φεβρουαρίου του 2022, για εμπρηστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου, διέφυγε στην Κρήτη επιχειρώντας να κρυφτεί, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη εκεί από τους αστυνομικούς.

με καταγωγή από την Αθήνα αλλά μόνιμη διαμονή στη Θεσσαλονίκη, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για τη δράση της στον αναρχικό χώρο, ενώ Αμέσως μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου, διέφυγε στην Κρήτη επιχειρώντας να κρυφτεί, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη εκεί από τους αστυνομικούς. Ο 29χρονος έχει επίσης πλούσιο ιστορικό και έντονη παρουσία στις τάξεις των αναρχικών της Θεσσαλονίκης.

έχει επίσης πλούσιο ιστορικό και έντονη παρουσία στις τάξεις των αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Ο τρίτος συλληφθείς, ο οποίος εντοπίστηκε επίσης στη Θεσσαλονίκη, είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο βρήκαν καταφύγιο η 26χρονη και ο 29χρονος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα.

Ένα ακόμη στοιχείο που βοήθησε τις Αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών είναι το αξιοποιήσιμο αποτύπωμα που βρέθηκε στην μονωτική ταινία από τα υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ελέγχους σε σπίτια και χώρους, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των μελών της πρώτης ομάδας που πραγματοποίησε τα δύο προηγούμενα χτυπήματα, για την οποία οι Αρχές εκτιμούν ότι έδρασε χωριστά από το ζευγάρι των εμπρηστών που έχει συλληφθεί. Οι Αρχές προχώρησαν στις σημερινές συλλήψεις εκτιμώντας οτι οι 3 εμπλεκόμενοι ετοίμαζαν διαφυγή για να χαθούν εντελώς τα ίχνη τους.