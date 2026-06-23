Η γαλλική εταιρεία Naval Group χαρακτηρίζει το 2026 ως χρονιά – κλειδί για την ενίσχυση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς μετά την παράδοση της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) με το όνομα «Κίμων» το 2025, η οποία κατέπλευσε στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου 2026, η κατασκευάστρια εταιρεία, σε συνεργασία με Γάλλους και Έλληνες εταίρους, επιταχύνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των επόμενων τριών πλοίων.

Μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται η παράδοση του «Νέαρχου» και του «Φορμίωνος».

Σε ό,τι αφορά τη φρεγάτα «Νέαρχος», οι θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους προγραμματίζονται οι δοκιμές τελικής αποδοχής και οι δραστηριότητες επιχειρησιακής ετοιμότητας, με ορίζοντα παράδοσης τον Οκτώβριο του 2026.

Σε ό,τι αφορά τη φρεγάτα «Φορμίων», οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν μόλις χθες, στις 22 Ιουνίου 2026. Το αρχικό στάδιο των δύο εβδομάδων επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας και πρόωσης (ταχύτητα, ευελιξία). Χάρη στην παράλληλη μέθοδο κατασκευής του κύτους και της μονάδας PSIM (πανοραμικός αισθητήρας), οι κύριοι αισθητήρες των Συστημάτων Μάχης (Combat Systems) δοκιμάζονται ήδη από αυτή την πρώτη φάση. Η παράδοση του πλοίου αναμένεται στα τέλη του 2026.

Σε ό,τι αφορά την τέταρτη στη σειρά φρεγάτα Belharra «Θεμιστοκλής», μετά την παραγγελία της τον Νοέμβριο του 2025, έχει ήδη ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση των προεξοπλισμένων μπλοκ, τα οποία κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας. Το συγκρότημα του κύτους βρίσκεται στην αποβάθρα, όπου πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μετεγκατάσταση με πλεύση, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες εξοπλισμού (σωληνώσεις, ηλεκτρικά, μόνωση, βαφή) και η κατασκευή της μονάδας PSIM.

Οι ελληνικές συμμετοχές

Η Naval Group εξαίρει την επιτυχία του Προγράμματος Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής, καθώς οι ελληνικές εταιρείες παραδίδουν έγκαιρα κρίσιμα υλικά για τη φρεγάτα «Φορμίων»:

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Προ-εξοπλισμένα κύτη

MEVACO: Εξοπλισμός θαλάσσιων συστημάτων

METLEN: Τορπιλοθύρες

AKMON: Κονσόλες

KAFKAS: Ηλεκτρικοί πίνακες

VIKING NORDSAFE HELLAS: Σκάφη άκαμπτης γάστρας (RHIB)

Marita HELLAS: Σωσίβιες σχεδίες

Να σημειωθεί τέλος, ότι οι φρεγάτες FDI αποτελούν πλοία πρώτης γραμμής, σχεδιασμένα για επιχειρήσεις υψηλής έντασης. Αντιμετωπίζουν σύγχρονες και αναδυόμενες απειλές (υποβρύχια τελευταίας γενιάς, υπερηχητικούς πυραύλους, κυβερνοεπιθέσεις, ασύμμετρες απειλές) σε κάθε πεδίο πολέμου (αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, επιφανείας), είτε αυτόνομα, είτε ως μέρος δύναμης κρούσης.

Χαρακτηριστικό Προδιαγραφές Εκτόπισμα Κατηγορία 4.500 τόνων Διαστάσεις Μήκος: 122 μ. / Πλάτος: 18 μ. Ταχύτητα 27 κόμβοι Αυτονομία 45 ημέρες Χωρητικότητα 125 άτομα πλήρωμα + 28 επιβάτες

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ