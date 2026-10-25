Επεισόδια σημειώθηκαν στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στην συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη στα Εξάρχεια.

Μια ομάδα 10 ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους σκουπιδιών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο με σκοπό να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο, αλλά δέχτηκε επίθεση με πέτρες.

Στη συνέχεια, πήγαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και απομάκρυναν τους δράστες. Ακολούθησε «κρυφτόκυνηγητό» για αρκετή ώρα στα γύρω στενά. Προκλήθηκαν φθορές σε έξι κάδους σκουπιδιών ενώ έγιναν 11 προσαγωγές, εκ των οποίων 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πρόκειται για δύο νεαρούς, ηλικίας 14 και 18 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διατάραξη κοινής ειρήνης, βία κατά υπαλλήλων, φθορές, απόπειρα σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.