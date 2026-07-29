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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό της εστίας, ενώ στις 14:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ουσιαστικά και υδροφόρες του Δήμου Λέσβου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλωμάρι, #Λέσβος.

Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και έρευνες για εμπρησμό

Υπενθυμίζεται ότι η Λέσβος βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς έχει ήδη ενεργοποιηθεί και μεταβαίνει στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕ) Λέσβου.