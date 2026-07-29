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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό της εστίας, ενώ στις 14:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ουσιαστικά και υδροφόρες του Δήμου Λέσβου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και έρευνες για εμπρησμό

Υπενθυμίζεται ότι η Λέσβος βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς έχει ήδη ενεργοποιηθεί και μεταβαίνει στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕ) Λέσβου.

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