Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή ‘Αγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 20 οχήματα. Παράλληλα, μάχη με τις φλόγες δίνουν 3 Canadair, 2 ελικόπτερα ενώ έφτασε στο σημείο και 1 ακόμη ελικόπτερο για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

Επιπλέον στην περιοχή της πυρκαγιάς μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδος για την διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

112: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Ήχησε το 112 στην περιοχή, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δείτε την ανάρτηση:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Στο σημείο βρίσκεται ήδη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Ανδριανός και σπεύδει και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας, κ. Γιώργος Ντασιώτης, ενώ ο ίδιος έχει ζητήσει να ενισχυθεί με περισσότερα εναέρια μέσα η δύναμη της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανοιχτός είναι ο δρόμος προς και από τον Άγιο Βασίλη, όσοι κάτοικοι πιθυμούν μπορούν να αποχωρήσουν από τον οικισμό.

Πηγή: Radio Thiva