Ένα όνειρο που είχε από καιρό είδε να γίνεται πραγματικότητα η 10χρονη Μαρία, περνώντας τις πύλες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα.

Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αποτυπώνεται η ξεχωριστή εμπειρία που έζησε η μικρή μαθήτρια, χάρη στη συνεργασία του οργανισμού «Make-A-Wish Ελλάδος» με τη ΣΜΥ.

Η επιθυμία της δεκάχρονης ήταν να γνωρίσει από κοντά πώς κυλά η καθημερινότητα των μελλοντικών στελεχών του Στρατού. Η ανταπόκριση της Σχολής και του Γενικού Επιτελείου Στρατού ήταν άμεση. Έτσι οι εγκαταστάσεις της ΣΜΥ άνοιξαν για να της προσφέρουν μια αυθεντική εικόνα από τη ζωή και τη λειτουργία του στρατοπέδου.

Μια ημέρα με τη στολή της τριτοετούς σπουδάστριας

Από την πρώτη στιγμή της άφιξής της, η Μαρία δεν περιορίστηκε στον ρόλο του απλού επισκέπτη. Φόρεσε τη στολή της σπουδάστριας και μπήκε αμέσως στον ρυθμό της Σχολής, παρακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων και ασκήσεων και συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες.

Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η παρουσία της σε τελετή ορκωμοσίας σπουδαστών, όπου έζησε από κοντά όλη τη συγκίνηση και την ατμόσφαιρα της ΣΜΥ.

Αναμνηστικό δίπλωμα και ενθύμια για το τέλος της επίσκεψης

Το φινάλε της ημέρας είχε την ίδια ζεστή και συγκινητική διάθεση. Λίγο πριν αναχωρήσει από την έδρα της Σχολής στα Τρίκαλα, η διοίκηση και τα στελέχη παρέδωσαν στη δεκάχρονη αναμνηστικό δίπλωμα μαζί με ενθύμια της ΣΜΥ, ώστε να κρατήσει ζωντανές τις εικόνες από την ημέρα που η ευχή της έγινε πράξη.

Η πρωτοβουλία αυτή των στελεχών του Γενικού Επιτελείου Στρατού αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το πραγματικό πρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων στην κοινωνία. Υπενθυμίζει πως, πέρα από το επιχειρησιακό τους έργο και την καθημερινή τους αποστολή, οι άνθρωποι του Στρατού στέκονται διαρκώς δίπλα στους πολίτες, δείχνοντας έμπρακτη ευαισθησία και προσφορά εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.