Την απόρριψη της προσφυγής που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει η αρμόδια εισαγγελέας.

Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα από τις βρετανικές αρχές και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, αμφισβητεί τη νομιμότητα της προφυλάκισής της.

Την ίδια ώρα, ο συνήγορός της καταγγέλλει παραβίαση του απαλλακτικού δεδικασμένου του 2022 και έλλειψη ταυτοποίησης από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ η τελική απόφαση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Το κατηγορητήριο: «Σχηματισμός προστατευτικού κλοιού γύρω από τους δράστες»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στην 46χρονη δεν αποδίδεται συγκεκριμένος εκτελεστικός ρόλος στην εκδήλωση της εμπρηστικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα, αλλά ουσιαστική συνδρομή στη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Ειδικότερα, οι διωκτικές αρχές υποστηρίζουν ότι η κατηγορούμενη συνδέεται άμεσα με την ομάδα που εκδήλωσε την επίθεση, βρισκόταν πλησίον του άμεσα «εκτελεστικού» πυρήνα, προσφέροντας υποστήριξη και συνέβαλε στη δημιουργία «προστατευτικού κλοιού» γύρω από τους φυσικούς αυτουργούς, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα παρεμποδιστεί ο εμπρησμός ούτε η διαφυγή τους από τυχόν επέμβαση πολιτών ή αστυνομικών.

Από την πλευρά της, η 46χρονη αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή ή παρουσία της στο σημείο της τραγωδίας.

Η σκληρή ανακοίνωση του συνηγόρου υπεράσπισης

Μετά τη γνωστοποίηση της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης, ο συνήγορος υπεράσπισης της 46χρονης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ασκεί οξεία κριτική στους χειρισμούς της Δικαιοσύνης και της ΕΛ.ΑΣ., υποστηρίζοντας ότι η εντολέας του κρατείται «χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση δεδικασμένου».

Όπως επισημαίνει η υπεράσπιση, η προφυλάκιση αγνόησε το απαλλακτικό δεδικασμένο που υπήρχε για την εντολέα του από το 2022, η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της ΕΛ.ΑΣ. για το 2026 βασίστηκε στις ίδιες φωτογραφίες με το 2022 και κατέληξε στο συμπέρασμα «limited support same» (περιορισμένη στήριξη ομοιότητας), το οποίο αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει βέβαιη ταυτοποίηση με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο.

Τα νομικά αυτά επιχειρήματα κατατέθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Ο συνήγορος στηλιτεύει επίσης την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε «βομβαρδισμός» της κοινής γνώμης με την ψευδή, όπως την χαρακτηρίζει, είδηση ότι «ταυτοποιήθηκε γυναίκα», ασκώντας παρασκηνιακή πίεση στους δικαστικούς λειτουργούς.

Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η τελική κρίση

Η 46χρονη, η οποία είναι μητέρα ενός πεντάχρονου κοριτσιού, παραμένει κρατούμενη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Η υπεράσπιση δηλώνει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε νόμιμο ένδικο μέσο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών θα κρίνει την υπόθεση με αποκλειστικό κριτήριο τα ουσιαστικά στοιχεία της δικογραφίας και όχι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του συνηγόρου υπεράσπισης της 46χρονης, Κώστα Παπαδάκη, αναφέρει:

«Γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες η εισαγγελική πρόταση σχετικά με την προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει την νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εισαγγελέας είναι η πρώτη αρμόδια λειτουργός η οποία επιχειρεί να απαντήσει με αξιώσεις στα επιχειρήματα της προσφεύγουσες δεν το πράττει με επιτυχία. Η προσπάθειά της να δικαιολογήσει την παραβίαση του δεδικασμένου με την ανάσυρση της δικογραφίας επικαλούμενη ότι στη νέα έκθεση της ΔΕΕ 2026 έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες φωτογραφίες από ότι σε εκείνη του 2022 (κάτι που δεν ισχύει αφού οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξετασθεί και τότε) δεν ανατρέπει το αποτέλεσμα τους εγκυρότερης κατά την εισαγγελέα έρευνας αφού και αυτή καταλήγει και πάλι στο συμπέρασμα «limited support same» που σημαίνει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας άρα όχι ταυτοποίηση. Όλα αυτά απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 2.9.2026 υπ όψη του Συμβουλίου.

Η προσφυγή λοιπόν θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η εντολίδα μου, που κρατείται στον Κορυδαλλό χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου αναμένει την τελική κρίση. Και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της.

Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι η σύγκλιση με τις επιλογές των προηγούμενων ή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Αλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλο αυτόν τον καιρό δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχουμε καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα είχε τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα», είδηση ψευδής που μέχρι την άφιξή της μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη», την οποία όμως προηγουμένως η κυβέρνηση έχει φροντίσει να βομβαρδίσει με όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις. Αλλά ούτως η άλλως η δικαστική εξουσία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποδώσει δικαιοσύνη. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα».