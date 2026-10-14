Στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των πρωτοετών δοκίμων που ανήκουν στη 10η σειρά της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, υποπτέραρχος Μάριος Μπαντουβάς, ο οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος του αρχηγού του ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, καθώς και ο αρχηγός του ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Συνολικά, τον όρκο τους έδωσαν 175 δόκιμοι. Από αυτούς, οι 156 προέρχονται από την Ελλάδα, 17 από την Κύπρο και 2 από τη Σενεγάλη.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο ταξίαρχος Δημήτριος Λοΐσιος, επικεφαλής της Διεύθυνσης Γεωγραφικού του ΓΕΣ, εκπροσωπώντας τον αρχηγό του ΓΕΣ, αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, και ο αρχιπλοίαρχος Λεωνίδας Φουντάνας ΠΝ, διοικητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ, αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα.

Επιπλέον, παρέστησαν εκπρόσωποι των πρεσβειών Κύπρου και Σενεγάλης, στελέχη των Ενώσεων Αποστράτων Αεροπορίας, καθώς και οικείοι των νέων δοκίμων.