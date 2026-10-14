Σε νέα τροχιά αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Τραμπ εισέρχεται ο Ρεπουμπλικανός χορηγός Έρικ Ντίτερς, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων που οδήγησαν στην αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ο Ντίτερς ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να σταματήσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, στρέφοντας πλέον τα βέλη του ακόμα και προς τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Το αίτημα για την έκδοση του γιατρού Ντουράνι

Όπως μεταδίδει το δίκτυο The Hill, ο Ντίτερς αξιώνει από τις αμερικανικές αρχές την έκδοση του γιατρού Αμπουμπακάρ Ατίκ Ντουράνι από το Πακιστάν, όπου έχει διαφύγει.

Ο εν λόγω πρώην ορθοπαιδικός γιατρός αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για την εκτέλεση αχρείαστων χειρουργικών επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη, με θύματα ακόμη και ανήλικους ασθενείς.

Ο Ντουράνι εργαζόταν στην περιοχή του Σινσινάτι (Οχάιο) και πραγματοποιούσε αχρείαστες χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς, συχνά παραποιώντας διαγνώσεις, ιατρικές εξετάσεις (MRI) και τομοσκοπήσεις, με σκοπό να εισπράττει τεράστια ποσά από ασφαλιστικές εταιρείες και το πρόγραμμα Medicare.

Το 2013 συνελήφθη από τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ με δεκάδες κατηγορίες για απάτη στον τομέα της υγείας και ψευδείς δηλώσεις. Αφού αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, παρέδωσε το διαβατήριό του, αλλά κατάφερε να διαφύγει στο Πακιστάν, όπου παραμένει φυγάς από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Πάνω από 500 πρώην ασθενείς του (καθώς και οικογένειες ασθενών που υπέστησαν μόνιμες βλάβες ή απεβίωσαν) κατέθεσαν αγωγές εναντίον του ίδιου και των νοσοκομείων στα οποία χειρουργούσε (όπως το UC Health και το Center for Advanced Spine Technologies).

Τα δικαστήρια του Οχάιο έχουν επιδικάσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις υπέρ των θυμάτων του, ενώ η άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του στις ΗΠΑ ανακλήθηκε οριστικά.

Πώς ξεσπασε το σκάνδαλο με την κάρτα των 100.000 δολαρίων

Ο Ντίτερς, ο οποίος έχει υπάρξει και υποψήφιος με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για το Κογκρέσο, φιλοξενήθηκε την Τρίτη στην τηλεοπτική εκπομπή του NewsNation, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως.

Η αποχώρηση της Γκιλφόιλ προκλήθηκε ύστερα από αποκαλύψεις της Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες η ίδια φέρεται να ζήτησε από τον Ντίτερς να καλύψει χρέος πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, υπόσχόμενη ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικά στελέχη πριν εγκριθεί ο διορισμός της στην Αθήνα.

Παρά το γεγονός ότι η Γκιλφόιλ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, ο Ντίτερς υποστηρίζει ότι ετοιμάζει προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση.

Στο στόχαστρο ο Τζέι Ντι Βανς και η ηγεσία του Λευκού Οίκου

Ο Ντίτερς παραδέχθηκε δημόσια ότι χρησιμοποίησε την υπόθεση της Γκίλφοϊλ ως μέσο για να τραβήξει την προσοχή της διοίκησης Τραμπ, προκειμένου να προωθήσει το αίτημά του για τη σύλληψη και έκδοση του Ντουράνι.

Μετά την απομάκρυνση της πρώην πρέσβεως, δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με στελέχη της κυβέρνησης για να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις.

Μάλιστα, κατέστησε σαφές ότι η Γκιλφόιλ δεν ήταν ο μοναδικός του στόχος.

Αναφέρθηκε ονομαστικά στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, κατηγορώντας τον ότι στο παρελθόν προσπέρασε τις εκκλήσεις του, και τόνισε πως δεν σκοπεύει να αφήσει το ζήτημα να ξεχαστεί.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει αποστείλει γραπτά μηνύματα σε ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης της προσωπάρχου Σούζι Γουάιλς.

Όπως δήλωσε, αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην έρευνα και την έκδοση του γιατρού, ο ίδιος θα συνεχίσει τις νομικές ενέργειες και τις δημόσιες τοποθετήσεις, διατηρώντας το θέμα στην επικαιρότητα.