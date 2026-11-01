Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου ο κύκλος των προκεχωρημένων εκπαιδευτικών βολών για τα νέα στελέχη του Όπλου των Τεθωρακισμένων.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, στο επίκεντρο του εντατικού αυτού προγράμματος, βρέθηκαν οι Ανθυπίλαρχοι και οι Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2026, οι οποίοι ολοκληρώνουν τα αντίστοιχα Βασικά Τμήματα της Σχολής Τεθωρακισμένων.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, τα πληρώματα κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ρεαλιστικά σενάρια μάχης, δοκιμάζοντας στην πράξη την τεχνική σκόπευσης και την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων οπλικών συστημάτων που φέρει το άρμα μάχης Leopard 1A5.

Η τελική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές κατέδειξε την άρτια κατάρτιση των εκπαιδευομένων, καθώς και την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτείται για τη στελέχωση των μονάδων κρούσης του Στρατού Ξηράς.

Στις βολές έλαβαν συνολικά μέρος 13 Ανθυπίλαρχοι, μεταξύ των οποίων τρεις αξιωματικοί από την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, καθώς και έξι Μόνιμοι Λοχίες.

Η κοινή αυτή παρουσία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στον τομέα της στρατιωτικής κατάρτισης, προσφέροντας στους νέους τεθωρακισμένους την απαραίτητη εμπειρία για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους στο στράτευμα.