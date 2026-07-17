Το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της έρευνας για το εφιαλτικό περιστατικό που σημειώθηκε στον ελληνικό εναέριο χώρο, με «πρωταγωνιστή» ένα επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737 της εταιρείας Ryanair.

Το συμβάν καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή, 10 Ιουλίου, όταν το αεροσκάφος τύπου Boeing 737 NG αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λίγο μετά την απογείωση, ένα τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα από τα παράθυρα της ατράκτου. Ακολούθησε απότομη αποσυμπίεση της καμπίνας και εξαιτίας της διαφοράς πίεσης, ένας επιβάτης σερβικής καταγωγής παρασύρθηκε μερικώς εκτός του αεροσκάφους, καταφέρνοντας από καθαρή τύχη να επιζήσει.

Οι πιλότοι προχώρησαν σε άμεση αναστροφή και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους μετά την αποκόλληση του παραθύρου:

Εκχώρηση της έρευνας στο NTSB

Παρότι το ατύχημα εκτυλίχτηκε στον εναέριο χώρο της χώρας μας, η Ελλάδα αποφάσισε να παραδώσει την κύρια ευθύνη διερεύνησης της υπόθεσης στην αντίστοιχη αμερικανική υπηρεσία (NTSB), διατηρώντας ωστόσο ενεργό ρόλο στη διαδικασία.

Η επίσημη ανακοίνωση των Αμερικανών, που εξηγεί το νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο της συμφωνίας, αναφέρει τα εξής: «Μετά από περαιτέρω ανάλυση της πορείας πτήσης του Boeing 737 της Ryanair, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ατύχημα συνέβη εντός του ελληνικού εναέριου χώρου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 13 (Annex 13) του ICAO, οι οποίες επιτρέπουν στη χώρα όπου συνέβη το ατύχημα να αναθέσει τη διερεύνηση σε άλλη αρμόδια αρχή, η Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Σιδηροδρόμων αποφάσισε να αναθέσει τη διερεύνηση στο NTSB. Το NTSB αποδέχτηκε την ανάθεση και ηγείται της διερεύνησης, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτήν με την ιδιότητα του Διαπιστευμένου Εκπροσώπου (Accredited Representative)».

Following further analysis of the Ryanair Boeing 737 flight track, investigators determined that the accident occurred in Greek airspace. Under the provisions of ICAO Annex 13, which allow the country in which the accident occurs to delegate an investigation, the Hellenic Air and… https://t.co/v1m0LbeGTt — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) July 16, 2026

Επαναφορά των ανησυχιών για τα Boeing 737 NG

Το παραλίγο μοιραίο συμβάν της περασμένης Παρασκευής φέρνει ξανά στο επίκεντρο τους έντονους προβληματισμούς γύρω από την αξιοπιστία των κινητήρων του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους.

Υπενθυμίζεται πως στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταγραφεί ακόμη δύο ανάλογα περιστατικά που αφορούσαν αεροσκάφη Boeing 737 NG, τα οποία εκτελούσαν πτήσεις για λογαριασμό της αμερικανικής Southwest Airlines.