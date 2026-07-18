Σε μικροκαμωμένη γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/7) μέσα σε βαλίτσα, στην οδό Ευελπίδων 7 στην Κυψέλη.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», φορούσε σορτσάκι, μπλούζα και στηθόδεσμο, ενώ ήταν επί 5 τουλάχιστον ημέρες νεκρή.

Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα της γυναίκας, κάτι όμως που θα είναι εφικτό από την ερχόμενη Δευτέρα, όταν πραγματοποιηθεί ο έλεγχος όλων των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και του DNA, κάτι που είναι κομβικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Νωρίτερα σήμανε συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας, όταν βρέθηκε μια ύποπτη βαλίτσα, με έντονη δυσοσμία.

Την βαλίτσα εντόπισε αρχικά ένας άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, ενώ μέσα υπήρχαν μέλη από ανθρώπινο σώμα.

Κινητοποίηση υπήρξε και από τους περίοικους της περιοχής, λόγω της έντονης οσμής.

Η σορός ήταν σε πολύ προχωρημένη σήψη.

Την διερεύνηση του θέματος ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που διεξάγει έρευνες για να ρίξει φως στην υπόθεση και στα αίτια θανάτου της γυναίκας.

Στο εγκαταλελειμμένο κτίριο βρέθηκαν στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν τη βαλίτσα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς περιέχει και αν πρόκειται για ανθρώπινη σορό ή τμήματά της.