Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό στο ύψος της Μεταμόρφωσης με δύο μοτοσικλέτες να συγκρούονται, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς Αθήνα.

Δεν έχει γίνει γνωστή προς το παρόν η κατάσταση της υγείας των δύο μοτοσικλετιστών. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφορό Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου.

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ειδικότερα, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών διακρίνονται από Κάντζα έως Μεταμόρφωση, 10 ως 15 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά.

Ακόμη, υπάρχουν καθυστερήσεις και προς το Αεροδρόμιο: