Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τη Βαρβάσαινα με την Παλαιοβαρβάσαινα Ηλείας.

Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και ανετράπη μέσα σε παρακείμενο ελαιώνα.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και την ανατροπή του οχήματος, ο οδηγός τραυματίστηκε και παγιδεύτηκε στην καμπίνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patrisnews, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στον ασφαλή απεγκλωβισμό του.