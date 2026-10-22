Η Μπουκάνγκι, ο θηλυκός καρχαρίας που έγινε διάσημος στην Νότια Κορέα και απελευθερώθηκε, χθες Τετάρτη 22 Οκτωβρίου από το κανάλι του Μπουσάν όπου είχε εγκλωβιστεί από τον Σεπτέμβριο, επέστρεψε στο κανάλι λίγες ώρες μετά.

Το ζώο οδηγήθηκε με επιτυχία εκτός του καναλιού μέσω διχτυών στερεωμένων σε πλωτήρες. Αλλά λίγες ώρες μετά βούτηξε κάτω από το δίχτυ που είχε τοποθετηθεί για να το εμποδίσει να επιστρέψει και βρέθηκε και πάλι να κολυμπά στα νερά του καναλιού.

Βίντεο με τον θηλυκό καρχαρία στο κανάλι του Μπουσάν:

Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές ανησυχούν για την υγεία της, καθώς όσο πλησιάζει ο χειμώνας, οι χαμηλές θερμοκρασίες γίνονται επικίνδυνες για την Μπουκάνγκι.

Ο καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων «βρίσκεται αυτήν την στιγμή ανάμεσα στο εξωτερικό δίχτυ και σε ένα εσωτερικό δίχτυ που έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 30 ή 40 μέτρων από την είσοδο του καναλιού», σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Ωκεανών.

Νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού της Μπουκάνγκι

Νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού ξεκίνησε το σήμερα το πρωί. Συγκεκριμένα, το εξωτερικό δίχτυ αφαιρέθηκε για να επιτρέψει στην Μπουκάνγκι να κολυμπήσει προς τα ανοικτά.

Ο καρχαρίας-«σταρ» και η οικονομική ενίσχυση της πόλης

Ο καρχαρίας έγινε ατραξιόν για το κοινό τις τελευταίες εβδομάδες.

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτηκαν το κανάλι για να τον δουν. Όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανησυχούν βλέποντας στην παρουσία της Μπουκάνγκι ως ένα ανησυχητικό σημάδι.

Συσχετίζουν την εμφάνισή του με την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, η οποία ωθεί τα ψάρια των θερμών υδάτων προς τον βορρά. Ακολουθώντας την λεία τους, οι υποτροπικοί καρχαρίες κινούνται επίσης προς τον βορρά.