Διπλωματική ένταση ανάμεσα σε Λονδίνο και Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει η υπόθεση της δολοφονίας του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόβακ από νεαρό Σιχ, που συνέβη πριν από έναν χρόνο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αντέδρασε έντονα απέναντι στις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζ. Ντ. Βανς, σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ο Στάρμερ κατήγγειλε ανοιχτά «προσπάθειες παρέμβασης» στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας.

«Γίναμε μάρτυρες αποπειρών παρέμβασης στη δημοκρατία μας, με στόχο να υποδαυλιστεί ο διχασμός στους δρόμους μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. Παράλληλα, μετέφερε την επιθυμία της οικογένειας του θύματος να μη χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του παιδιού τους για την καλλιέργεια μίσους ή περαιτέρω κοινωνικών εντάσεων.

Οι εμπρηστικές δηλώσεις του Τζ. Ντ. Βανς

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από ανάρτηση του Τζ. Ντ. Βανς στην πλατφόρμα Χ. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος χαρακτήρισε τη δολοφονία του Νόβακ «τραγική και απαράδεκτη», αποδίδοντάς την στην αποτυχία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Επίσης, υποστήριξε ότι ο 18χρονος θα ζούσε αν οι ευρωπαϊκές ελίτ είχαν σταματήσει τη «μαζική εισβολή μεταναστών», κατηγορώντας τες για μια πολιτική «μίσους απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό». Συνέδεσε, δε, το έγκλημα με την παρακμή του δυτικού πολιτισμού και τη στάση των μεταναστών που, όπως ισχυρίστηκε, περιφρονούν τη Δύση.

Το χρονικό της υπόθεσης και το μοιραίο λάθος των αρχών

Ο Χένρι Νόβακ έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι. Ο δράστης, καταγωγής Σιχ, καταδικάστηκε πρόσφατα σε ισόβια κάθειρξη.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω των χειρισμών της αστυνομίας τη νύχτα του εγκλήματος. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στο αιμόφυρτο θύμα, καθώς ο δράστης τούς έπεισε ψευδώς ότι εκείνος είχε δεχθεί ρατσιστική επίθεση από τον φοιτητή.

Βασιζόμενος σε αυτό το περιστατικό, ο Βανς σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Ο Χένρι Νόβακ πέθανε με τον ίδιο τρόπο που πεθαίνει ένας πολιτισμός: εγκαταλειμμένος, δεμένος με χειροπέδες από τις αρχές που ούτε τον εμπιστεύονταν, ούτε νοιάζονταν για αυτόν, και κατηγορούμενος για εγκλήματα μίσους που δεν διέπραξε. Κάθε φορά που χάνεται έτσι μια ζωή η σωστή απάντηση, η μόνη απάντηση, είναι η δίκαιη οργή».

Η απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ

Απαντώντας στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβαστούν το πένθος της οικογένειας, καταλήγοντας: «Ακόμη και υπό τις χειρότερες συνθήκες, η πολιτική μας θα έπρεπε να ενώνει. Αυτοί είμαστε σαν χώρα».