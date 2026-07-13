Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ευρώπη εισήγαγε περισσότερο από ποτέ υγροποιημένο φυσικό αέριο από το κορυφαίο έργο LNG της Ρωσίας το πρώτο εξάμηνο του 2026, απορροφώντας σχεδόν το σύνολο της παραγωγής της εγκατάστασης της Σιβηρίας μήνες πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της ΕΕ στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Οι αγορές της ΕΕ από το Yamal LNG, το οποίο ελέγχει η ιδιωτική ρωσική Novatek, έφτασαν το ρεκόρ των 9.89 εκατ. τόνων το πρώτο εξάμηνο του έτους — 18 τοις εκατό περισσότεροι από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler.

Η Ευρώπη μπορεί να έχει πληρώσει έως και 6 δισ. ευρώ για αυτές τις αποστολές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Urgewald, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Οι κύριοι ευρωπαίοι αγοραστές ήταν η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία, οι οποίες εισήγαγαν 3,6 εκατομμύρια, 2,9 εκατομμύρια και 2,7 εκατομμύρια τόνους αντίστοιχα από τη Yamal το πρώτο εξάμηνο του 2026, δείχνουν τα στοιχεία της Kpler.

Ο Sebastian Rötters, ένας υποστηρικτής των κυρώσεων στο Urgewald, χαρακτήρισε τα νούμερα “απόλυτα”, ειδικά καθώς “δεν συμβαίνουν στο κενό” και αντανακλούν την περίοδο από τότε που η Ρωσία ενέτεινε την επίθεσή της σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές και πολιτικούς χώρους.

Οι κανόνες της ΕΕ ήδη απαγορεύουν τις αγορές ρωσικού LNG στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων συμβάσεων, αυτό σημαίνει ότι κάθε φορτίο Yamal με προορισμό την Ευρώπη απαιτεί επιβεβαίωση από την τελωνειακή αρχή της χώρας εισαγωγής ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης σύμβασης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της ΕΕ για τις μακροπρόθεσμες εισαγωγές ρωσικού αερίου LNG. Αυτό θα αναγκάσει τη Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικές διαδρομές. Το φυσικό αέριο του αγωγού θα απαγορευτεί αργότερα εκείνο το έτος.

Η προθυμία της Ευρώπης να παραλάβει φορτία Yamal ήταν ζωτικής σημασίας για το έργο, το οποίο βρίσκεται στη ρωσική Αρκτική και εξαρτάται από έναν μικρό στόλο εξειδικευμένων δεξαμενόπλοιων κλάσης πάγου Arc7.

Το ποσό που μπορεί να αποστείλει η εγκατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γρήγορη μετακίνηση τέτοιων πλοίων στα ευρωπαϊκά λιμάνια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναλλακτική λύση της βόρειας θαλάσσιας διαδρομής για να φτάσετε στην Ασία είναι πιο επικίνδυνη και διαρκεί πολύ περισσότερο.

Ενώ η Ευρώπη έλαβε περισσότερο LNG από τη Yamal το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι όγκοι που προορίζονται για την Ασία μειώθηκαν κατά 74% σε λίγο περισσότερους από 510.000 τόνους.

Οι αποστολές από το Yamal στην Ασία συνήθως αυξάνονται το καλοκαίρι, αλλά οι μικρότεροι όγκοι έχουν κατευθυνθεί ανατολικά μέχρι στιγμής φέτος. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι ορισμένες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματοδότες ανησυχούν για την έκθεση σε κυρώσεις της ΕΕ, σύμφωνα με άτομα με γνώση του θέματος.

Τα πλοία κλάσης πάγου που μεταφέρουν την παραγωγή της Yamal εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία για επισκευές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται από το ναυπηγείο Damen στη Βρέστη της Γαλλίας και το Fayard A/S στη Δανία.

«Η Yamal LNG εξαρτάται από έναν μικρό, εξειδικευμένο στόλο, ευρωπαϊκά λιμάνια και ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να διατηρήσει τη ροή των εξαγωγών. Η Ευρώπη συνεχίζει να παρέχει και τα τρία», είπε ο Rötters του Urgewald.

Η Yamal, η οποία εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου αερίου της Ρωσίας, με χωρητικότητα σχεδιασμού 17,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, αν και η πραγματική παραγωγή συχνά υπερβαίνει αυτό το επίπεδο.

Εκτός από τη Novatek, ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης, η γαλλική TotalEnergies και η κινεζική CNPC κατέχουν μερίδια στο έργο.

Τον Φεβρουάριο, ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Patrick Pouyanné, είπε ότι ο όμιλος, ο οποίος έχει μακροπρόθεσμες εξαγωγικές συμβάσεις στη Yamal, ενδέχεται να αναγκαστεί να σταματήσει την εξαγωγή φυσικού αερίου όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και από το έργο εντελώς, επικαλούμενος «ασάφειες» στην απαγόρευση της ΕΕ.