Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Ινδία έρχεται για ακόμη μια φορά αντιμέτωπη με τους δαίμονές της. Η άγρια δολοφονία μιας ανήλικης μαθήτριας στην ανατολική πλευρά της χώρας πυροδότησε εκ νέου τη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών, αποδεικνύοντας ότι τα αυστηρά νομοθετικά μέτρα που θεσπίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανενεργά στην πράξη.
Το πάρτι γενεθλίων που μετατράπηκε σε εφιάλτη
Το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε στην περιοχή Μπαρουιπούρ της Δυτικής Βεγγάλης. Το 11χρονο κορίτσι, έφυγε από το σπίτι με προορισμό το σπίτι ενός φίλου της, όπου θα γιορτάζονταν τα γενέθλιά του, όμως δεν επέστρεψε ποτέ.
Οι χειρότεροι φόβοι των οικείων της επιβεβαιώθηκαν την επόμενη ημέρα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας, εντοπίστηκε ένας ύποπτος σάκος να επιπλέει στα νερά μιας τοπικής λίμνης. Στο εσωτερικό του βρισκόταν η σορός της 11χρονης, η οποία έφερε εμφανή και βάναυσα σημάδια σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το παιδί απήχθη, βιάστηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται ότι από τις μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν αμέσως μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος αυτού, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και δεκάδες άλλοι συνελήφθησαν από τις αρχές.
Βίντεο από διαμαρτυρία στην Ινδία με αφορμή την βάναυση δολοφονία του 11χρονου κοριτσιού:
Σοκάρουν τα στοιχεία: 80 καταγγελίες βιασμών την ημέρα
Η αποτρόπαιη αυτή υπόθεση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά την κορυφή ενός παγόβουνου σε μια κοινωνία που μαστίζεται από τη σεξουαλική κακοποίηση. Τα επίσημα κυβερνητικά δεδομένα για το έτος 2024 αποκαλύπτουν μια ζοφερή πραγματικότητα:
-
Καταγράφηκαν 29.536 υποθέσεις βιασμού, αριθμός που μεταφράζεται σε περισσότερες από 80 επίσημες καταγγελίες την ημέρα.
-
Οι υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βάσει του ειδικού νόμου POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) άγγιξαν τις 69.191, σημειώνοντας θλιβερό ιστορικό ρεκόρ.
Ακτιβιστές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι.
Χιλιάδες θύματα επιλέγουν τον δρόμο της σιωπής, καθώς ο κοινωνικός στιγματισμός, ο φόβος της εκδίκησης και οι αφόρητες πιέσεις από το στενό οικογενειακό περιβάλλον καθιστούν την καταγγελία μια εξαιρετικά επώδυνη και συχνά επικίνδυνη διαδικασία.
Η κληρονομιά του 2012 και η δικαστική αδράνεια
Οι ρίζες του προβλήματος στην ασιατική χώρα είναι βαθιές και σύνθετες. Σχετίζονται άμεσα με τις πατριαρχικές δομές, ελλείψεις στην αστυνόμευση, αλλά κυρίως με τις χαοτικές καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, οι οποίες καλλιεργούν ένα διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας στους επίδοξους δράστες.
Το 2012, ο ομαδικός βιασμός και η δολοφονία μιας νεαρής φοιτήτριας μέσα σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί είχαν προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό και πρωτοφανείς, μαζικές διαδηλώσεις που ανάγκασαν την κυβέρνηση να αυστηροποιήσει τις ποινές και να απλουστεύσει τις νομικές διαδικασίες.
Ωστόσο, 14 χρόνια μετά, οι οργανώσεις γυναικών υπογραμμίζουν ότι ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στην καθημερινότητα. Οι δίκες συνεχίζουν να σέρνονται στα δικαστήρια για χρόνια, οι ένοχοι σπάνια οδηγούνται άμεσα στη φυλακή και ο φόβος παραμένει ο μόνιμος σύντροφος για εκατομμύρια κορίτσια στους δρόμους της Ινδίας.
11-year-old girl’s brutal murder sparks massive protests across West Bengal, India
Thousands took to the streets demanding justice. Even former Chief Minister Mamata Banerjee joined the demonstrators.
Tensions exploded further when one of the main suspects died during police… pic.twitter.com/D9xHXNGAAd
— NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026