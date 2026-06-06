Μπορεί οι ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζουν την προσπάθεια για μια διαπραγμάτευση, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ωστόσο οι συρράξεις μεταξύ τους συνεχίζονται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέρριψαν επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το Ιράν εκτόξευσε συνολικά επτά πυραύλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίποινα για την κατάρριψη τεσσάρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μονής κατεύθυνσης χθες (05/06) πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών παράκτιων ραντάρ επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ.

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Η CENTCOM στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ακόμη ότι «έξι από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν αναχαιτίστηκαν, ενώ ο έβδομος δεν έφτασε στον επιδιωκόμενο στόχο του, χωρίς να προκληθούν θύματα μεταξύ των Αμερικανών ενόπλων δυνάμεων και καμία ζημιά στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν».

Φρουροί της Επανάστασης: «Χτυπήσαμε με πυραύλους αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν»

Την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, η Μέση Ανατολή δεν παύει να βρίσκεται σε τροχιά γενικευμένης σύρραξης, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον «εχθρικών βάσεων» στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχαν προηγηθεί εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων ραντάρ στο εσωτερικό του ιρανικού εδάφους.

«Εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους», ανέφερε το επίσημο ανακοινωθέν των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο μεταδόθηκε εκτάκτως από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB της Τεχεράνης.

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Κόκκινος συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Η ιρανική επίθεση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στις γειτονικές αραβικές χώρες, καθώς στο στόχαστρο βρέθηκαν περιοχές που φιλοξενούν κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ.

Στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σήμανε αμέσως συναγερμός για επικείμενες αεροπορικές επιδρομές.

Σημειώνεται πως μια σειρά εκρήξεων νωρίς το πρωί του Σαββάτου, κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, καθώς και στο Μπαχρέιν.