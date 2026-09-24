Επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς. Τον χαρακτήρισε «χάρτινο σουλτάνο» και τον κάλεσε να «σταματήσει να ανακατεύεται με το Ισραήλ».

Η ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας ήρθε έπειτα από την ομιλία του Τούρκου προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά την οποία ο Ερντογάν μίλησε με σκληρά λόγια κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Ο Ερντογάν είναι ένας χάρτινος σουλτάνος, δυνατός στις αντισημιτικές και εμπρηστικές ομιλίες, αλλά αδύναμος στην πράξη», έγραψε αρχικά ο Κατς στην ανάρτησή του στο Χ.

Η ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στο Χ:

.@RTErdogan, antisemitik ve kışkırtıcı nutuklarda güçlü, icraatta ise zayıf olan kâğıttan bir sultandır. Ona İsrail’le uğraşmayı bırakmasını öneriyorum. İsrail Devleti güçlüdür ve kendisini korumayı bilir. Biz, onun bugün bile Türkiye’de zulmettiği Kürtler ve savunmasız insanlar… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 24, 2026

«Αγκαλιάζει τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς»

Ο Ισραέλ Κατς στάθηκε στις αναφορές του Τούρκου προέδρου, ο οποίος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει τη πίεση στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τη ως «το πιο απάνθρωπο και ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας».

«Αγκαλιάζει και χρηματοδοτεί τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

«Ο Ερντογάν είναι καλός στις ομιλίες και στο να ονειρεύεται την ανοικοδόμηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οταν όμως έρχεται η ώρα της δράσης, αποδεικνύεται χάρτινος σουλτάνος», υπογράμμισε ο Κατς.

«Δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα στους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον τουρκικού εδάφους.

Τώρα υπέγραψε τη «Συμφωνία της Μέκκας» για να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία. Αλλά όταν οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους στη Μέκκα και ήρθε η ώρα να εκπληρώσει τη δέσμευσή του, εξαφανίστηκε.

Του προτείνω να σταματήσει να ανακατεύεται στις δουλειές του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ισχυρό και ξέρει πώς να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν είμαστε οι Κούρδοι και οι ανυπεράσπιστοι άνθρωποι που εξακολουθεί να καταπιέζει στην Τουρκία σήμερα», έγραψε κλείνοντας ο Ισραέλ Κατς.