Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχτηκε στην Κίνα, καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο υποδημάτων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους. Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε τον αρχικό αυτό απολογισμό, λίγη ώρα αφότου ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, προέβη σε επίσημη δήλωση κάνοντας λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες απώλειες».

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα, (07:00 ώρα Ελλάδας), την Τετάρτη, 9 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Χουιτένγκ, στην πόλη Τζιντζιάνγκ της παραλιακής επαρχίας Φουτζιάν.

Το Υπουργείο Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων ανακοίνωσε πως για την κατάσβεση και τη διάσωση των εργαζομένων επιστρατεύτηκαν άμεσα περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες.

Εγκλωβίστηκαν στο εργοστάσιο – Έπεφταν από την οροφή

Το κρατικό δίκτυο CCTV μετέδωσε πλάνα που κόβουν την ανάσα, στα οποία το πολυώροφο εργοστάσιο φαίνεται να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ ένας τεράστιος όγκος μαύρου καπνού υψώνεται στον ουρανό.

Σε βίντεο από το σημείο, έχουν καταγραφεί εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι στην ταράτσα του κτηρίου, περικυκλωμένοι από πυκνούς καπνούς. Στην απελπιστική τους προσπάθεια να γλιτώσουν από τη φωτιά, ορισμένοι φαίνονται να κρέμονται από την οροφή ή ακόμα και να πηδούν στο κενό.

Τα αίτια και οι συνθήκες εξάπλωσης

Σύμφωνα με δήλωση τοπικού αξιωματούχου στο CCTV, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του κτηρίου. Στο εργοστάσιο υπήρχαν αποθηκευμένα εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υποδημάτων, γεγονός που εξηγεί τη ραγδαία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Εξαιτίας της καύσης αυτών των υλικών, η μυρωδιά στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη, προκαλώντας έντονους ερεθισμούς στα μάτια των παρευρισκόμενων.

Η πόλη Τζιντζιάνγκ θεωρείται η «Πρωτεύουσα των παπουτσιών» για την Κίνα, καθώς αποτελεί κορυφαίο βιομηχανικό κέντρο ένδυσης και υπόδησης. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με επίσημα κρατικά στοιχεία, οι χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί, παρήγαγαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια το 2024, καλύπτοντας το 20% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής.

Δείτε βίντεο από την καταστροφική πυρκαγιά: