Ένα εντυπωσιακό κάστρο γοτθικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ο ιδρυτής του Facebook και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Η νέα του ιδιοκτησία βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ιρλανδία, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από το Δουβλίνο, όπου στεγάζονται τα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία του τεχνολογικού κολοσσού.

Πρόκειται για το Κάστρο Strancally, το οποίο δεσπόζει στην κομητεία Ουότερφορντ, στα νότια της χώρας. Το επιβλητικό, τριώροφο πέτρινο κτίσμα προσφέρει πανοραμική θέα στον ποταμό Μπλακγουότερ. Σύμφωνα με τα κρατικά αρχιτεκτονικά αρχεία, το κάστρο χτίστηκε το 1827 για λογαριασμό ενός Άγγλου πολιτικού, ενώ το 2003 υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Προηγούμενοι ιδιοκτήτες του κτήματος ήταν ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ και η σύζυγός του, Τζιανκάρλα, μέλος της γνωστής οικογένειας Φόρτε, η οποία διαθέτει μακρά παράδοση στον τομέα των πολυτελών ξενοδοχείων στη Μεγάλη Βρετανία.

Το κόστος της αγοράς και οι προθέσεις του Ζάκερμπεργκ

Αν και το ακριβές τίμημα της αγοραπωλησίας δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στο επίσημο ιρλανδικό μητρώο τιμών ακινήτων, η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη τη συμφωνία, εκτιμά ότι η αξία του ακινήτου κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε σχετική δήλωση, εκπρόσωπος του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου επιβεβαίωσε την είδηση, τονίζοντας πως ο Ζάκερμπεργκ και η οικογένειά του είναι «ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτήν την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία».

Υπενθυμίζεται ότι η Ιρλανδία αποτελεί στρατηγικό κόμβο για τη Meta, η οποία απασχολεί περίπου 1.500 εργαζομένους στη χώρα. Η επιλογή του Δουβλίνου για ευρωπαϊκή έδρα δεν είναι τυχαία, καθώς πλήθος αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών τεχνολογίας διατηρούν εκεί τη βάση τους, προσελκυόμενες εν πολλοίς από το ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της χώρας.