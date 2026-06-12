Οι ιρανικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας διαψεύδουν τις πληροφορίες που θέλουν την Τεχεράνη να υπογράφει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες την ερχόμενη Κυριακή, 14 Ιουνίου, στη Γενεύη.

Συγκεκριμένα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, χαρακτήρισε ψευδή τα σενάρια περί επικείμενης υπογραφής την Κυριακή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το πρακτορείο NoorNews σημείωσε, μέσω πηγής με γνώση των εξελίξεων, ότι το σχετικό μνημόνιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί στο εσωτερικό του Ιράν, αποκλείοντας μια τελετή υπογραφής στη Γενεύη.

Δύο διαφορετικές εκδοχές και το ιρανικό προσχέδιο

Παρά το κλίμα διαψεύσεων, αμερικανικά και ιρανικά ΜΜΕ συνεχίζουν να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Μάλιστα, το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA) δημοσίευσε τη δική του εκδοχή για το κείμενο του μνημονίου, η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις βασικές επιδιώξεις της Τεχεράνης.

Το πρωί της Παρασκευής, 12 Ιουνίου, τα ιρανικά κρατικά μέσα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αυτού του σχεδίου με τις ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πάντως ότι τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων. Σύμφωνα με το IRNA, το σχέδιο στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης, στην άρση των κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού, καθώς και στην απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων γύρω από το Ιράν.

Το γενικό περίγραμμα του μνημονίου τερματισμού του πολέμου, σύμφωνα με το IRNA, αποτυπώνεται στα εξής 7 σημεία:

Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει «ανέγγιχτο»: Δεν περιλαμβάνεται καμία νέα δέσμευση ή οριστική συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα στο παρόν μνημόνιο. Οι σχετικές συνομιλίες προγραμματίζεται να διεξαχθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή. Έλεγχος των Στενών του Ορμούζ: Η Τεχεράνη δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση παράδοσης της διαχείρισης των Στενών, αποκλείοντας κάθε ρόλο των ΗΠΑ. Το θέμα θεωρείται περιφερειακό και θα επιλυθεί αποκλειστικά μέσω διμερούς διαλόγου μεταξύ Ιράν και Ομάν. Οριστικός τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα: Βασικός στόχος είναι η λήξη των εχθροπραξιών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο, ενώ στο κείμενο αποφεύγεται ο όρος «παράταση της εκεχειρίας». Μηχανισμός απελευθέρωσης παγωμένων κεφαλαίων: Μέρος των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα αποδεσμευτεί αμέσως μετά την υπογραφή, ενώ τα υπόλοιπα θα απελευθερώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, βάσει των εγγυήσεων που ζήτησε η Τεχεράνη. Διεκδίκηση πολεμικών αποζημιώσεων: Στο μνημόνιο περιλαμβάνονται οι ζημιές που υπέστη το Ιράν από την αμερικανική και ισραηλινή επιθετικότητα. Ο μηχανισμός είσπραξής τους θα συμφωνηθεί στις διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν 60 ημέρες μετά την υπογραφή. Άρση πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων: Η κατάργηση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και των διεθνών ψηφισμάτων θα επανεξεταστεί εντός της προθεσμίας των 60 ημερών που έχει οριστεί για τις πυρηνικές συζητήσεις. Το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών για την τελική συμφωνία: Κατά τις 60ήμερες διαπραγματεύσεις θα συζητηθούν περιοριστικά και μόνο τρία θέματα: η συνέχεια του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, η άρση των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων και ο μηχανισμός αποζημιώσεων. Κανένα άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, δεν θα βρίσκεται στην ατζέντα.

Η οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Άμεση και ιδιαίτερα οξύθυμη ήταν η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι ιρανικές διαρροές δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν είναι ψέματα (fake news), δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς. Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί επίτευξης συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι για να συναλλάσσεσαι μαζί τους κανείς. Με αυτούς, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για έντιμη διαπραγμάτευση. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Επίσης, η επίθεσή τους με drones χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έβγαιναν από τα Στενά του Ορμούζ, η οποία αποκρούστηκε πλήρως, είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Καλύτερα να συνέλθουν, και ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ!».