Άνδρας και γυναίκα, υπάλληλοι της Περιφέρειας στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας, έπεσαν χθες Πέμπτη το απόγευμα νεκροί από πυρά ένοπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα.

Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Η αστυνομία παρότρυνε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους και είναι άγνωστο το πότε θα αποφασιστεί επέμβαση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη. Σύμφωνα με την Bild, πιστεύεται ότι πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή χωρίς ποινικό μητρώο.

Φωτογραφίες:Bild