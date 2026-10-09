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Άνδρας και γυναίκα, υπάλληλοι της Περιφέρειας στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας, έπεσαν χθες Πέμπτη το απόγευμα νεκροί από πυρά ένοπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα.
Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.
Η αστυνομία παρότρυνε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους και είναι άγνωστο το πότε θα αποφασιστεί επέμβαση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη. Σύμφωνα με την Bild, πιστεύεται ότι πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή χωρίς ποινικό μητρώο.
Φωτογραφίες:Bild