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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, με φόντο την αναζωπύρωση της ανησυχίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 51,77 μονάδων (+0,10%), στις 51.231,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 345,35 μονάδων (-1,25%), στις 27.193,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,41 μονάδων (-0,47%), στις 7.765,36 μονάδες.