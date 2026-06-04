Για την Αγγελική Ηλιάδη η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη, και συγκινητική, αφού ο πρωτότοκος γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης, γιόρτασε τα 21α του γενέθλια.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με το διαδικτυακό κοινό της υλικό από το πάρτι που διοργανώθηκε για το γιο της. Στα στιγμιότυπα, ο εορτάζων εμφανίζεται να σβήσει τα κεράκια της τούρτας του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Τα βλέμματα συγκέντρωσε η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, η οποία ξεχώριζε για τον πολυώροφο σχεδιασμό της. Σε μαύρους και χρυσούς τόνους, ήταν διακοσμημένη με κορώνα και φωτογραφίες του Μπάμπη από διάφορες φάσεις της ζωής του, δημιουργώντας ένα άκρως προσωπικό και συμβολικό αποτέλεσμα.

Φυσικά, ο αριθμός «21» είχε περίοπτη θέση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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