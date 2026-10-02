Η Δανάη Βαρθολομάτου, η οποία έγινε ευρέως γνωστή λόγω της σχέσης της με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ξεχωρίζει τόσο για την εντυπωσιακή της εμφάνιση, όσο και για το υψηλό μορφωτικό και επαγγελματικό της υπόβαθρο. Όλα δείχνουν πως το όνομά της θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο πάνελ της νέας εκπομπής της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1.

Πέρασε από δοκιμαστικό για τη νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η εντυπωσιακή Δανάη, πέρασε τη Δευτέρα από δοκιμαστικό για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου που θα παρουσιάζει στον ΑΝΤ1 η Φαίη Σκορδά. Στα ίδια δοκιμαστικά συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος Δέσποινα Τσόκου, η ραδιοφωνική παραγωγός και content creator Γωγώ Φαρμάκη και η fashion influencer Έλενα Γαλύφα.

Η σύνθεση του πάνελ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο Άρης Καβατζίκης έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στο πλευρό της Φαίης Σκορδά, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα, μία γυναίκα και ένας άνδρας σύμφωνα με το Hello.gr.

Ποια είναι η Δανάη Βαρθολομάτου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Vartholomatou (@danai_lu)

Με καταγωγή από την Κεφαλονιά, σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και σήμερα ασκεί τη δικηγορία, συνδυάζοντας την επιστήμη της με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Η ίδια έχει εργαστεί και ως personal trainer, καθώς η γυμναστική και η σωστή διατροφή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Έχει μάλιστα παρουσιάσει προγράμματα και πλατφόρμες γυμναστικής σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο των media, έχοντας συνεργαστεί σε projects που σχετίζονται με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανήκει στον στενό κύκλο συνεργατών του δημοφιλούς τραγουδιστή, ενώ το όνομά της περιλαμβάνεται και στα credits παραγωγής οπτικοακουστικών project.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Vartholomatou (@danai_lu)

Η Δανάη συγκεκριμένα βρίσκεται στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού σε όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, σε ρόλο ενορχηστρωτή. Τον συνοδεύει στις συναυλίες του, σε ταξίδια, events και συναντήσεις.

«Κωνσταντίνε μου τι να κάνω; Τι να κάνω εγώ τώρα; Πάντως θέλω να σας πω ότι η κοπέλα εργάζεται για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, κανονίζει τα πάντα για τον Αργυρό, οπότε η εμφάνισή τους στον γάμο του Αργυρού θα γινόταν έτσι κι αλλιώς.

Είναι μια υπέροχη κοπέλα, είναι ο άνθρωπος του Κωνσταντίνου Αργυρού, είναι μαζί του σε όλα, στα ταξίδια, τα πάντα. Είναι πανέξυπνη κοπέλα, έχει σπουδάσει Νομική. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένα τα παιδιά, γιατί να μην είναι; Είναι και οι δύο όμορφοι και νέοι, και ένας όμορφος χειμώνας έρχεται», σχολίασε η Μαρία Αντωνά στο «Καλοκαίρι παρέα», τον Αύγουστο του 2025.

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Η γνωριμία και ο δυνατός έρωτας με τον Κωνσταντίνο Βασάλο

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν από το καλοκαίρι 2025, όταν έγιναν γνωστές οι πρώτες κοινές εμφανίσεις και αποδράσεις τους σε προορισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος που έχει διαχρονικά επιλέξει να μην εκθέτει εύκολα τις σχέσεις του, είχε εξηγήσει σε δηλώσεις του πως δεν επιθυμεί να μιλά για τα προσωπικά του, θέλοντας με αυτόν το τρόπο να προστατεύει και τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Vartholomatou (@danai_lu)

Τον Ιούλιο του 2026, ο Κωνσταντίνος Βασάλος επισημοποίησε ουσιαστικά τη σχέση του με τη Δανάη Βαρθολομάτου μέσω social media, δημοσιεύοντας την πρώτη τους κοινή φωτογραφία από τις διακοπές τους στα Κουφονήσια, συνοδευόμενη από μια κόκκινη καρδιά. Αυτό ήταν το πρώτο Instagram story στο οποίο εμφανίστηκε η νέα του σύντροφος, αποτελώντας την πρώτη τόσο ξεκάθαρη δημόσια αναφορά στην προσωπική του ζωή.

Μπορεί το ζευγάρι να είχε περάσει μία κρίση στις αρχές του καλοκαιριού, ωστόσο αυτή ανήκει στο παρελθόν, καθώς οι δυο τους δεν κρύβουν πλέον τον έρωτά τους και συνεχίζουν μαζί, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο διακριτικά.

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