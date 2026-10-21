Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μπορεί πλέον να αποτελεί παρελθόν για την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ωστόσο η αποχώρησή της από τη διπλωματική σκηνή δεν φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων.

Αντιθέτως, το όνομά της εξακολουθεί να συνοδεύεται από εντυπωσιακά ποσά, αφού εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ομιλιών και δημόσιων εμφανίσεων την παρουσιάζουν ως διαθέσιμη για συνεργασίες με αμοιβές που μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 100.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 57χρονη πρώην εισαγγελέας και τηλεοπτική προσωπικότητα διατηρεί ενεργό προφίλ στην πλατφόρμα Speaker Booking Agency, όπου οι ενδεικτικές χρεώσεις για την παρουσία της σε εκδηλώσεις ξεκινούν από τις 50.000 δολάρια και φτάνουν τις 100.000. Πρόκειται για ποσά που αφορούν τη συμμετοχή της σε εταιρικές διοργανώσεις, συνέδρια, δημόσιες συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες καλείται να μιλήσει ή να συνομιλήσει με το κοινό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Speaker Booking Agency εξακολουθεί να προωθεί την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως ομιλήτρια, με τόπο αναχώρησης το West Palm Beach της Florida.

Ωστόσο, το βιογραφικό της στην πλατφόρμα δεν φαίνεται να έχει επικαιροποιηθεί, αφού απουσιάζει η αναφορά στην πρόσφατη θητεία της ως Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν από την All American Speakers. Στη συγκεκριμένη εταιρεία, η παρουσία της σε εκδηλώσεις με φυσική συμμετοχή μπορούσε να κοστολογηθεί έως και 100.000 δολάρια, ενώ για μια διαδικτυακή εμφάνιση οι ενδεικτικές αμοιβές κυμαίνονταν μεταξύ 20.000 και 30.000 δολαρίων. Το συγκεκριμένο προφίλ πλέον δεν είναι ενεργό, όμως οι παλαιότερες χρεώσεις αποτυπώνουν την εμπορική αξία που αποδιδόταν στη δημόσια παρουσία της.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Γιατί δεν τοποθετήθηκε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ