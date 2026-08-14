Ένα ξεχωριστό μήνυμα από τη Σαντορίνη έστειλε η Nicole Kidman στο σχολείο όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια στο Σίδνεϊ, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυσή του.

Το Lane Cove Public School, στην περιοχή Lower North Shore του Σίδνεϊ, γιόρτασε την σημαντική επέτειο με μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και παλιοί μαθητές. Η ηθοποιός δεν μπόρεσε να βρεθεί εκεί, καθώς την ίδια περίοδο βρισκόταν στην Ελλάδα, όμως φρόντισε να στείλει ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη Σαντορίνη.

Στο βίντεο, η Nicole Kidman εμφανίζεται σε ένα γραφικό σοκάκι του νησιού, με τη θάλασσα στο φόντο και φορώντας ένα λευκό φόρεμα. Αρχικά, συνεχάρη το σχολείο για τη σημαντική επέτειο, χαρακτηρίζοντας τα 150 χρόνια λειτουργίας του μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή.

Η ηθοποιός μίλησε στη συνέχεια με νοσταλγία για τα δικά της μαθητικά χρόνια και τις αναμνήσεις που έχει κρατήσει από το σχολείο.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αυλή όπου έπαιζε και έτρεχε ως παιδί, αλλά και στους φίλους που απέκτησε εκεί και με τους οποίους, όπως αποκάλυψε, εξακολουθεί να διατηρεί επαφή μέχρι σήμερα.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Nicole Kidman εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τα χρόνια που πέρασε στο Lane Cove Public School και έστειλε την αγάπη και τις ευχές της σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και αποφοίτους για τη μεγάλη επέτειο.

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