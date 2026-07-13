Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησαν ο Βασίλης Τολιόπουλος και η σύζυγός του, Μαρία Χατζηπαρασίδου, καθώς το Σαββατοκύριακο πραγματοποίησαν τη βάφτιση του ενός έτους γιου τους, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Το αγαπημένο ζευγάρι χάρισε στον μικρό το όνομα Μάριος, με το μυστήριο να πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα ζεστό και συγκινητικό κλίμα.

Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση, όπου οι καλεσμένοι γιόρτασαν τη σημαντική αυτή ημέρα με ευχές, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.

Παρότι ο διεθνής μπασκετμπολίστας και η σύζυγός του επιλέγουν να διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, φωτογραφίες και βίντεο από τη βάφτιση δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φίλους και συγγενείς, προσφέροντας μια μικρή εικόνα από τη γιορτινή ατμόσφαιρα της ημέρας.

Govastiletto.gr – Βασίλης Τολιόπουλος: Ποια είναι η γυναίκα της ζωής του, Μαρία Χατζηπαρασίδου – Το love story και ο ερχομός του γιου τους