Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα έως και τις 15 Νοεμβρίου 2026 προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο την ουσιαστική ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις συνεχιζόμενες ανατιμητικές πιέσεις των διεθνών τιμών της ενέργειας.

Το μέτρο διατηρεί αμετάβλητο το ύψος της ενίσχυσης στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, ενώ σε συνδυασμό με τις πρόσθετες εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει έως και τα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Τα ποσά της κρατικής επιδότησης και οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων

Σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση, από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου 2026 παραμένει σε πλήρη ισχύ το καθεστώς επιδότησης που εφαρμόστηκε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Η κρατική επιδότηση απευθείας στην αντλία ορίζεται ως εξής:

Πετρέλαιο θέρμανσης: 20 λεπτά ανά λίτρο.

Πετρέλαιο κίνησης (diesel): 15 λεπτά ανά λίτρο.

Αμόλυβδη βενζίνη: 10 λεπτά ανά λίτρο.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν εμπορικές εκπτώσεις, ενισχύοντας το τελικό όφελος:

Πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Πρόσθετη έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Ως αποτέλεσμα της συνδυαστικής παρέμβασης κράτους και διυλιστηρίων, η συνολική τελική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε:

40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης των μέτρων για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατομμύρια ευρώ.