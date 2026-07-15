Λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της νέας Luce, η ιταλική εταιρεία επιχειρεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αναγνωρίζοντας ότι το νέο μοντέλο δίχασε περισσότερο απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμήσει. Παράλληλα, στελέχη της υποστηρίζουν πως η τεράστια δημοσιότητα που δημιουργήθηκε γύρω από το αυτοκίνητο, ακόμη και όταν ήταν αρνητική, κράτησε τη Ferrari στο επίκεντρο της παγκόσμιας αυτοκινητικής επικαιρότητας.

Και η αλήθεια είναι πως η Luce δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί… μια συνηθισμένη παρουσίαση νέου μοντέλου.

Από την πρώτη ημέρα της αποκάλυψής της, η ηλεκτρική Ferrari βρέθηκε στο επίκεντρο για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Αρχικά ήρθαν οι έντονες αντιδράσεις για τη σχεδίασή της και η πτώση της μετοχής της εταιρείας, ακολούθησαν οι δηλώσεις του πρώην επικεφαλής της Ferrari που άσκησε ιδιαίτερα σκληρή κριτική στο νέο μοντέλο, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστή και η αποχώρηση του επικεφαλής marketing της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, όμως, η εικόνα στην αγορά αποδείχθηκε αρκετά διαφορετική, καθώς η Luce σημείωσε sold out στην Κίνα, δείχνοντας ότι η εμπορική της δυναμική μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αφήνει να εννοηθεί ο θόρυβος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι, η Luce εξελίσσεται ίσως στο πιο πολυσυζητημένο νέο μοντέλο της χρονιάς. Όχι μόνο επειδή αποτελεί την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari, αλλά και επειδή κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να συγκεντρώσει αντιδράσεις, επαίνους, επικρίσεις και έντονες συζητήσεις από φίλους και επικριτές της μάρκας.

Η ίδια η Ferrari εμφανίζεται ψύχραιμη απέναντι στην κατάσταση, εκτιμώντας ότι ο δημόσιος διάλογος γύρω από το αυτοκίνητο ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενος όταν πρόκειται για ένα μοντέλο που αλλάζει τόσο ριζικά την ιστορία της εταιρείας. Το αν η Luce θα καταφέρει τελικά να δικαιώσει τις προσδοκίες δεν θα κριθεί από τα σχόλια στο διαδίκτυο, αλλά από την πορεία της στην αγορά τους επόμενους μήνες.

Σε συνέντευξη του, ο νέος επικεφαλής μάρκετινγκ της Ferrrari, εξήγησε γιατί η θύελλα αντιδράσεων τον ικανοποίησε: «Ως διευθυντής μάρκετινγκ, ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Η Ferrari είναι μια τόσο αγαπημένη μάρκα που ανήκει σε όλους, και ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του γι’ αυτήν. Ωστόσο, όποτε δημιουργείς κάτι καινούργιο, το στοιχείο του καινούργιου προκαλεί φόβο στους πάντες». Συνέχισε λέγοντας πως οι έντονες αντιδράσεις θα καταλαγιάσουν με την πάροδο του χρόνου, φέρνοντας ως παράδειγμα το πρώτο crossover στην ιστορία της Ferrari: «Έχει συμβεί και στο παρελθόν… θυμάστε όταν παρουσιάσαμε την Purosangue πριν από τέσσερα χρόνια; Η έκταση των αντιδράσεων δεν ήταν η ίδια, αλλά είχαμε ακούσει πολλά σχόλια περί του ότι ο Enzo Ferrari θα γυρνάει στον τάφο του. Πιστεύω ότι, πλέον, η Purosangue συγκαταλέγεται πιθανότατα στα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα παγκοσμίως».