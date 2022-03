Τι είναι το Fuel for Life της BMW;

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η BMW ανέκαθεν ήταν από τς εταιρείες που της άρεσε να προσέχει ιδιαίτερα τον αναβάτη και να του Στην Αλβανία θα πραγματοποιηθεί φέτος το GS Trophy της BMW.προσφέρει κάθε δυνατή εμπειρία με τη μοτοσικλέτα του. Εδώ και αρκετά χρόνια οι Γερμανοί διοργανώνουν σε όλα τα μέρη του κόσμου γεγονότα τα οποία με τη βοήθεια ειδικών ο αναβάτης απολαμβάνει στο μέγιστο τις δυνατότητες της BMW του, είτε αυτή είναι η R1250GS, είτε αυτή είναι η R18, είτε αυτή είναι η S1000RR. Αυτές οι εκδηλώσεις βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του Fuel For Life της BMW.

Ο ερχομός της πανδημίας με τον Covid-19 διέκοψε τις περισσότερες εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει η BMW τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο το 2022 φαίνεται πως καθαρίζει το τοπίο και η BMW έχει ετοιμάσει μια πλούσια γκάμα από event. Η πρώτη και ίσως σημαντικότερη διοργάνωση είναι το GS Trophy του 2022 το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος στη γειτονική μας Αλβανία. Για 8 ημέρες τον Οκτώβριο του 2022, οι αναβάτες που θα λάβουν μέρος θα εξερευνήσουν τα υπέροχα βουνά της βαλκανικής χώρας διανύοντας 1.200 χιλιόμετρα κυρίως σε χωμάτινους ορεινούς δρόμους. Η τιμή συμμετοχής στο GS Trophy 2022 στην Αλβανία κοστίζει 3.950€.

The Great Getaway σε Ευρώπη και Αμερική

Ακόμα μια μοναδική εμπειρία είναι το ταξιδιωτικό event The Great Geraway στην Πορτογαλία. Το ταξίδι έχει Στο πρόγραμμα The Great Getaway όλες οι R18 Θα παρέχονται από τους οργανωτές.διάρκεια 10 ημέρες και απευθύνεται σε κατόχους R18 οι οποίοι θα απολαύσουν μια cruising εμπειρία στην ιστορική χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Το κόστος είναι στα 6.950€ και πραγματοποιείται τον Ιούλιο του 2022. Υπάρχει και μια δεύτερη ταξιδιωτική εμπειρία, αυτήν τη φορά στην Αμερική και το The Great Getaway USA. Το ταξίδι έχει κέντρο το Πόρτλαντ και για δέκα ημέρες οι αναβάτες των R18 θα περιπλανηθούν στην Ανατολική πολιτεία της Ουάσινγκτον περνώντας τόσο από τα περίφημα βουνά της περιοχής όσο και από τις εκπληκτικές παραλίες της περιοχής.

Στην πίστα με τον Troy Corser

Στην BMW όμως δεν κοιτάζουν μόνο το ταξίδι και το χώμα. Σημαντικό κομμάτι είναι και το αγωνιστικό DNA Στο πρόγραμμα του Brno μπορείς να πάρεις μέρος και με τη δική σου μοτοσικλέτα.της μάρκας στις πίστες με αποτέλεσμα το Fuel for Life να περιλαμβάνει δύο προπονήσεις με S1000RR. Η πρώτη είναι στην πίστα του Brno της Τσεχίας τον Ιούνιο του 2022 όπου για 3 ημέρες οι αναβάτες θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν με εκπαιδευτές είτε τις δικές τους S1000RR, είτε να νοικιάσουν μια S1000RR. Το κόστος του τριημέρου είναι 1.549€. Το δεύτερο διήμερο πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο στην πίστα Anneau du Rhin στη Γαλλία. Εκεί, όπως και στο Brno, οι αναβάτες θα έχουν ως εκπαιδευτή τον πρώην Παγκόσμιο Πρωταθλητή Superbike Troy Corser για την απόλυτη εμπειρία οδήγησης σε πίστα. Η τιμή είναι στα 849€.

Δείτε το βίντεο προώθησης του BMW Fuel for Life.

