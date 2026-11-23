Με αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής ξεκίνησε η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά, σύμφωνα με την εικόνα λίγο μετά τις 08:00.

Στον Κηφισό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως το Νέο Ηράκλειο. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στις εισόδους και τις εξόδους της Αττικής Οδού.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται:

Άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. 5–10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται:

5–10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

στην έξοδο για Λαμία. 15–20 λεπτά από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας.

από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας. 15–20 λεπτά από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας, μέσω της Περιφερειακής Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Μαραθώνος έως Κηφισίας,

15΄-20΄Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 23, 2026

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο Ψυχικό, στη Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Συγγρού και της Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο Μεταξουργείο.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος έως το ύψος του Ελληνικού, στην Αλίμου–Κατεχάκη και στη Βάρης–Κορωπίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.